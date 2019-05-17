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СМИ: «Бавария» решила уволить Ковача. Новым тренером станет ван Боммел

17 мая 2019, 14:29

Руководство «Баварии» решило уволить главного тренера команды Нико Ковача, сообщают СМИ. Хорвата не спасет даже возможный золотой дубль (победа в чемпионате и Кубке Германии).

У Ковача проблемы во взаимоотношениях со многими игроками команды, которые жалуются на однообразие его тренировок. Боссы клуба также полагают, что специалист недостаточно тактически гибок, им не нравится философия игры Ковача - цементирование обороны и надежда на индивидуальный класс футболистов в атаке. При этом хорват может стать вторым человеком после Франца Беккенбауэра, который выигрывал чемпионат с «Баварией» в качестве игрока и тренера.

Главным кандидатом на замену Ковача считается Марк ван Боммел, ныне работающий в ПСВ. Также рассматриваются персоны Эрика Тен Хага («Аякс») и Хулена Лопетеги.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Caniggia
   653 / 843
18 мая в 10:43
С гвардиолой пытались
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 07:32
Что это за люди?
nnb199O
nnb199O
   552 / 843
17 мая в 22:07
БУГАГА Мыло на шило
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 21:28
Команда, которая способна становиться чемпионом с любым тренером, вправе требовать себе тренера по нраву. Если этот нрав не удовлетворят, от они этого физрука просто сольют в отместку руководству.
Van Vanovich
Van Vanovich
   213 / 843
17 мая в 21:08
Ван боммел думаю подойдет он и пожестче будет. Удачи Марку!
bublikyo
bublikyo
   350 / 843
17 мая в 20:05
Сделали то, что не смогла Барселона
juvenale
juvenale
   64 / 843
17 мая в 20:03
шило на мыло
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
17 мая в 19:41
Оборона такого гранда должна быть в постоянной тотальной атаки.Автобусы губит футбол,поэтому всех автобусных тренеров надо гонять в Россию,так как там забил один гол и ушли в глухую оборону.
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
17 мая в 18:25
Шило на мыло. Проще оставить Ковача при таком раскладе (и выгнать недовольных). Вообще с тренировками муть какая-та, Анчелотти поперли с такой же формулировкой тип "нагрузки маленькие". Очевидно, что эту волну гонят одни и те же игроки.
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
17 мая в 18:00
Ван Боммел не дорос-второй Ковач.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 843
17 мая в 17:58
После матча МС и Тоттенхем в четвертфинале ЛЧ, где команды не думали об обороне... Зрелищность футбола повысилось в разы.... Все хотят такую игру в исполнении своих команд. И чтоб дотянутся до уровня нынешних английских грандов, клубы будут увольнять тренеров пропагандирующих трусливую игру от обороны....
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 17:45
Ковач, конечно, так себе тренеришка. Неужели нельзя найти тренера пропагандирующего мощный атакующий стиль, а не серое нечто, играющее на результат?
particular
particular
   1 / 843
17 мая в 17:37
У Баварии нет стимулов в чемпе, так, хоть, тренера поменяют для антуража..:))
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Left Boy
   162 / 843
17 мая в 17:21
И где тут слив? Ты хоть знаешь что это такое? Ох уж эти розовые глоры
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
17 мая в 17:20
Что то сомнительно, и про какую цементирование обороны? Если посмотреть обороны нет, Ну из списка хага бы, а лучше поччетино
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Left Boy
   594 / 843
17 мая в 16:30
в баварии те ещё крысы. то папу Карло сливают при первых же трудностях, то Ковача
Сейчас много где тренеров сливают, в тех же муму и Челси португальского физрука слили
ColdSun1995
ColdSun1995
17 мая в 16:07
Лопетеги лучший вариант из тех что представлены
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 16:03
Желаю ванБоммел успехов в Баварии
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
17 мая в 15:31
Странный ход
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
17 мая в 15:18
Может и правильно, а может и нет
Left Boy
Left Boy
   167 / 843
17 мая в 14:58
в баварии те ещё крысы. то папу Карло сливают при первых же трудностях, то Ковача
Novograd
Novograd
   710 / 843
17 мая в 14:56
Давай родненькая ЛЧ за тобой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 14:48
Вот они привереды то. Золотой дубль им не то, тренировки не те.
Не так посмотрел, не то сказал...
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 14:42
Эрик реальная и лучшая кандидатура.
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 14:32
Давно пора было гнать физрука.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 14:30
Нельзя было это сообщить после решающих матчей? Теперь жди сюрпризов.
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