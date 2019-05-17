СМИ: «Бавария» решила уволить Ковача. Новым тренером станет ван Боммел

Руководство «Баварии» решило уволить главного тренера команды Нико Ковача, сообщают СМИ. Хорвата не спасет даже возможный золотой дубль (победа в чемпионате и Кубке Германии).
У Ковача проблемы во взаимоотношениях со многими игроками команды, которые жалуются на однообразие его тренировок. Боссы клуба также полагают, что специалист недостаточно тактически гибок, им не нравится философия игры Ковача - цементирование обороны и надежда на индивидуальный класс футболистов в атаке. При этом хорват может стать вторым человеком после Франца Беккенбауэра, который выигрывал чемпионат с «Баварией» в качестве игрока и тренера.
Главным кандидатом на замену Ковача считается Марк ван Боммел, ныне работающий в ПСВ. Также рассматриваются персоны Эрика Тен Хага («Аякс») и Хулена Лопетеги.
Не так посмотрел, не то сказал...
Не так посмотрел, не то сказал...