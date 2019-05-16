Бартомеу: «Вальверде - именно тот тренер, который нам нужен»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу во время презентации книги «Кубала» публично поддержал главного тренера команды Эрнесто Вальверде и положил конец слухам о его отставке.
Он именно тот тренер, который нам нужен. Вальверде имеет поддержку президента и правления, я уже сказал ему об этом на днях. У него есть контракт, и мы очень им довольны.
По словам президента, итогами сезона клуб остался доволен.
Хороший сезон. Наша главная цель - Ла Лига, а затем мы хотим побеждать в Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Бартомеу также сообщил, что у «Барселоны» будут новички, но их имена станут известны после завершения сезона.
Ну то есть должность есть....должен же быть человек на бровке и на пресс-конференциях...ну чисто для приличия....))
Не уверен что вообще условные Пике,Суарес,Месси общаются с ним...ну знакомы...здороваются....не более...
Ну то есть должность есть....должен же быть человек на бровке и на пресс-конференциях...ну чисто для приличия....))
Не уверен что вообще условные Пике,Суарес,Месси общаются с ним...ну знакомы...здороваются....не более...
В играх с Реалом игроки сами настраивались и побеждали а не физрук,что то делал.
Не стоит находит оправдания трусливой игре 12ников.
В играх с Реалом игроки сами настраивались и побеждали а не физрук,что то делал.
Не стоит находит оправдания трусливой игре 12ников.
Может в новом сезоне попробовать Коута в полузащите. Там ему все таки привычнее. А фланг отдать Дембеле, без конкуренции сильней раскроется играя больше. Главное что бы не травмировался так часто.
Может в новом сезоне попробовать Коута в полузащите. Там ему все таки привычнее. А фланг отдать Дембеле, без конкуренции сильней раскроется играя больше. Главное что бы не травмировался так часто.
Катар куда смотрит,когда их миллиард на ветер бросает негодяй,мошенник,почему не требует его отставки. Будем в финале болеть за Валенсию,может разгромят Барсу и тогда это уже сигнал на спонсоров.Соперники уже узнали,до какого дна дошла Барса,превратились в испуганных куриц,поэтому Валенсия смело будет атаковать и забивать,красные показали урок,как надо гасить команду двух петушков-Бартомеу и Вальверде.
Катар куда смотрит,когда их миллиард на ветер бросает негодяй,мошенник,почему не требует его отставки. Будем в финале болеть за Валенсию,может разгромят Барсу и тогда это уже сигнал на спонсоров.Соперники уже узнали,до какого дна дошла Барса,превратились в испуганных куриц,поэтому Валенсия смело будет атаковать и забивать,красные показали урок,как надо гасить команду двух петушков-Бартомеу и Вальверде.
Во вторых, когда его назначали все,да абсолютно все пророчили барсе сегунду.... Но как мы видим выжал все что мог из имеющихся футболистов.
В третьих, кто у него в команде кроме Месси и ракитича играет?? Суарес хоть и забивает 1 из 10 моментов, но очень медленный, Дембель ломается при первом стыке, коут не знает что делать с мячом, а ведь ставка на этот сезон была именна на них....
Команда в этом году показала свою физическую несостоятельность. Нету лидера. Нету генератора. В таких ситуациях тренер вынужден играть от обороны, так как все 90 минут контролировать мячь нет сил....
По этому, считаю правильным дать ещё один шанс, с учётом пару троек молодых трансферов могут и замахнуться на ЛЧ.
Вовсе не восхищён Валверде, но ля лиге в данное время очень сложно конкурировать с премьер лигой, которая переманила всех топ тренеров, и они ещё не соберпются оттуда уходить..
Во вторых, когда его назначали все,да абсолютно все пророчили барсе сегунду.... Но как мы видим выжал все что мог из имеющихся футболистов.
В третьих, кто у него в команде кроме Месси и ракитича играет?? Суарес хоть и забивает 1 из 10 моментов, но очень медленный, Дембель ломается при первом стыке, коут не знает что делать с мячом, а ведь ставка на этот сезон была именна на них....
Команда в этом году показала свою физическую несостоятельность. Нету лидера. Нету генератора. В таких ситуациях тренер вынужден играть от обороны, так как все 90 минут контролировать мячь нет сил....
По этому, считаю правильным дать ещё один шанс, с учётом пару троек молодых трансферов могут и замахнуться на ЛЧ.
Вовсе не восхищён Валверде, но ля лиге в данное время очень сложно конкурировать с премьер лигой, которая переманила всех топ тренеров, и они ещё не соберпются оттуда уходить..
Ливерпуль по составу, по игре и так был сильнее весь сезон. Ничего удивительного не произошло . 3-0 на Камп-Ноу так же удивительны, как и 0-4 на Энфилде.
Ливерпуль по составу, по игре и так был сильнее весь сезон. Ничего удивительного не произошло . 3-0 на Камп-Ноу так же удивительны, как и 0-4 на Энфилде.
PS Раз его после матча с Ромой не уволили, то какие вообще могут быть вопросы?
PS Раз его после матча с Ромой не уволили, то какие вообще могут быть вопросы?
Вылететь в 1/2 ЛЧ не позор - позор в другом, что вылетать как Барса вот в чем сам позор.
Бездарно, бесславно как побитая собака палками всасывая по 4-0 от всяких Ориги, которые в жизни дубль в чемпионате не делали, потому что все время на банке сидят и выходят на 88 минуты, для тактической замены.
Вылететь в 1/2 ЛЧ не позор - позор в другом, что вылетать как Барса вот в чем сам позор.
Бездарно, бесславно как побитая собака палками всасывая по 4-0 от всяких Ориги, которые в жизни дубль в чемпионате не делали, потому что все время на банке сидят и выходят на 88 минуты, для тактической замены.