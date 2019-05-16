Бартомеу: «Вальверде - именно тот тренер, который нам нужен»

16 мая 2019, 18:40

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу во время презентации книги «Кубала» публично поддержал главного тренера команды и положил конец слухам о его отставке.

Он именно тот тренер, который нам нужен. Вальверде имеет поддержку президента и правления, я уже сказал ему об этом на днях. У него есть контракт, и мы очень им довольны.

По словам президента, итогами сезона клуб остался доволен.

Хороший сезон. Наша главная цель - Ла Лига, а затем мы хотим побеждать в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Бартомеу также сообщил, что у «Барселоны» будут новички, но их имена станут известны после завершения сезона.