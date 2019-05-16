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Бартомеу: «Вальверде - именно тот тренер, который нам нужен»

16 мая 2019, 18:40

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу во время презентации книги «Кубала» публично поддержал главного тренера команды Эрнесто Вальверде и положил конец слухам о его отставке.

Он именно тот тренер, который нам нужен. Вальверде имеет поддержку президента и правления, я уже сказал ему об этом на днях. У него есть контракт, и мы очень им довольны.

По словам президента, итогами сезона клуб остался доволен.

Хороший сезон. Наша главная цель - Ла Лига, а затем мы хотим побеждать в Кубке Испании и Лиге чемпионов. 

Бартомеу также сообщил, что у «Барселоны» будут новички, но их имена станут известны после завершения сезона.

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas
17 мая в 09:37
Этот вредитель вконец связь с реальностью потерял...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 01:05
Барселона абсолютно не "тренерская" команда....
Ну то есть должность есть....должен же быть человек на бровке и на пресс-конференциях...ну чисто для приличия....))
Не уверен что вообще условные Пике,Суарес,Месси общаются с ним...ну знакомы...здороваются....не более...
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
   699 / 843
17 мая в 00:13
Да его после Ромы увольнять надо было, а этот негодяй его на 3й сезон оставляет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ALBA BARCELONA 21
   118 / 843
16 мая в 23:02
При всем уважении к клоппу, но он ещё ничего не добился. Да ребята бегают у него. Но состав ливера намного сильнее нынешней барсы. Это не оправдания. Это факт. Насчёт самонастроя у игроков, он должен быть всегда а не в определенных матчах.
KaZёL
KaZёL
16 мая в 22:57
Так как Ливер натянул... Эту... Команду.... Слов нет... Судеййййееек нет
KaZёL
KaZёL
16 мая в 22:55
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Beka_byaka
       59 / 843
    16 мая в 22:49
    Он выиграл ля лигу с мертвым составом!
    Этот состав то есть,если тренером был бы Барсы Клопп рагромили бы повторно Ливерпуль Вальверде.
    В играх с Реалом игроки сами настраивались и побеждали а не физрук,что то делал.
    Не стоит находит оправдания трусливой игре 12ников.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил Так Себе Аналитик
       118 / 843
    16 мая в 22:42
    Он выиграл ля лигу с мертвым составом!
    Cympak-05
    Cympak-05
       301 / 843
    16 мая в 22:40
    Все таки этот сезон успешный пока. Кто бы мог подумать, что чемпионат выиграем с таким отрывом. Будем в полуфинале лч. И финале кубка. С такой обороной дырявой. В этом сезоне она была очень ужасна. Лично я не верил в победу в лч. И очень был удивлён победой над Ливерпулем, да ещё и 3-0.

    Может в новом сезоне попробовать Коута в полузащите. Там ему все таки привычнее. А фланг отдать Дембеле, без конкуренции сильней раскроется играя больше. Главное что бы не травмировался так часто.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил ALBA BARCELONA 21
       118 / 843
    16 мая в 22:39
    Для тотального контроля и постоянной атаки, нужны молодые энергичные Иниесты Бускетсы.... Но их не было за последние 3 сезона. Выдели мне хотябы пару игроков кроме Месси и Альбы... Которые могли стабильно генерировать пасы, для острых атак... Нет их. Яб всеми своими возможностями заманил Рыжего из МС
    TypXXI
    TypXXI ответил ALBA BARCELONA 21
       608 / 843
    16 мая в 22:36
    Согласен, не команда, а геи по полю бегают. Кроме Месси, он тащил.
    TypXXI
    TypXXI
       608 / 843
    16 мая в 22:35
    Сейчас Месси из-за него уйти может. Он пообещал трофей лч фанатам, а этот физрук опять +3 не удержал. Теперь Месси поставит ультиматум либо он либо король. Выбор будет очевиден, физрук свалит с Каталонии.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       59 / 843
    16 мая в 22:33
    Потеряли классический свой стиль,постоянную тотальную атаку,перешли на позорный автобус итд итп.
    Катар куда смотрит,когда их миллиард на ветер бросает негодяй,мошенник,почему не требует его отставки. Будем в финале болеть за Валенсию,может разгромят Барсу и тогда это уже сигнал на спонсоров.Соперники уже узнали,до какого дна дошла Барса,превратились в испуганных куриц,поэтому Валенсия смело будет атаковать и забивать,красные показали урок,как надо гасить команду двух петушков-Бартомеу и Вальверде.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
       118 / 843
    16 мая в 22:29
    Во первых. Если заменить то кем?? Есть тот кто гуляет на улице и лучше чем Валверде??

    Во вторых, когда его назначали все,да абсолютно все пророчили барсе сегунду.... Но как мы видим выжал все что мог из имеющихся футболистов.

    В третьих, кто у него в команде кроме Месси и ракитича играет?? Суарес хоть и забивает 1 из 10 моментов, но очень медленный, Дембель ломается при первом стыке, коут не знает что делать с мячом, а ведь ставка на этот сезон была именна на них....

    Команда в этом году показала свою физическую несостоятельность. Нету лидера. Нету генератора. В таких ситуациях тренер вынужден играть от обороны, так как все 90 минут контролировать мячь нет сил....

    По этому, считаю правильным дать ещё один шанс, с учётом пару троек молодых трансферов могут и замахнуться на ЛЧ.

    Вовсе не восхищён Валверде, но ля лиге в данное время очень сложно конкурировать с премьер лигой, которая переманила всех топ тренеров, и они ещё не соберпются оттуда уходить..
    Roman73
    Roman73
       391 / 843
    16 мая в 22:29
    Чемпион Ла-Лиги и полуфиналист Лиги Чемпионов, это не так мало, это второй-третий номер рейтинга .
    Ливерпуль по составу, по игре и так был сильнее весь сезон. Ничего удивительного не произошло . 3-0 на Камп-Ноу так же удивительны, как и 0-4 на Энфилде.
    Apsny
    Apsny
       207 / 843
    16 мая в 22:17
    О, Чанголо паявилось))
    This is BarCa
    This is BarCa
       672 / 843
    16 мая в 22:10
    Может начнём с тебя, Хосеп, а?
    Artuom
    Artuom
       77 / 843
    16 мая в 22:02
    В общем всё норм. Оказывается ЛЧ только третья по значимости цель для Барселоны, так что ничего страшного в том что вылетают из турнира. Ну по крайней мере со слов президента...
    lexatver
    lexatver
       796 / 843
    16 мая в 22:00
    Барсе нужен игрок, который будет выжигать центр поля! такой как Канте или тот же Фабиньо, который просто выигрывал все единоборства! Бускетс и Ракитич очень медленные, Видаль уже не тянет, да и используют его как по мне абсолютно неправильно.
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    16 мая в 21:49
    Формально его не за что увольнять.
    Sergey Z
    Sergey Z
       147 / 843
    16 мая в 21:49
    Не лучший выбор!
    Apsny
    Apsny
       207 / 843
    16 мая в 21:44
    Эрзац-Россель, ни о чем президент, ни о чем его ставленники.
    bublikyo
    bublikyo
       350 / 843
    16 мая в 21:33
    Надо было говорить правду:"Наша главная цель - Кубок Испании, а остальное как получится".
    Vladimir808
    Vladimir808
       208 / 843
    16 мая в 21:32
    Хм, раз так говорит Хосеп, значит летом Вальверде поменяют.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил 3ton
       22 / 843
    16 мая в 21:27
    Ну тут даже спорить , что он плохой тренер - нет смысла . Результата он добился : Ла Лила , полуфинал ЛЧ и финал кубка . Многие ТОП- клубы и этого не добились . Летом будет усиление , будет другая команда
    Вау, он выиграл Ла Лигу с борьбе с мертвым "Реалом" и "Атлетами", которых даже "Юве", собирающий футбольных неудачников вроде Джана, порвал на тряпки. Выдающееся достижение)
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Шишанутый
       299 / 843
    16 мая в 21:23
    Барса понемает что в ЛЧ ей не чего не светит и выбрала цели по проще: купленую Ла лигу, где судьи тащат за уши и второсортный кубок, в котором ТОП клубы выставляют молодеж и сливают.
    лучше уж купленное ЛЧ, где 3 года подряд тащили дельфина!
    DXTK
    DXTK
       122 / 843
    16 мая в 21:15
    Мы долго мечтали о полуфинале, и вот наконец 1/4 прошли, движемся дальше....... может через лет пять до финала дойдем.

    PS Раз его после матча с Ромой не уволили, то какие вообще могут быть вопросы?
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       116 / 843
    16 мая в 21:09
      КЭТиК
      КЭТиК
         146 / 843
      16 мая в 21:02
      Главное чтобы на расслабоне не играть.
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
         429 / 843
      16 мая в 20:50
      Ору с барсоглоров))).

      Вылететь в 1/2 ЛЧ не позор - позор в другом, что вылетать как Барса вот в чем сам позор.
      Бездарно, бесславно как побитая собака палками всасывая по 4-0 от всяких Ориги, которые в жизни дубль в чемпионате не делали, потому что все время на банке сидят и выходят на 88 минуты, для тактической замены.
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