«Реал» ждёт от Неймара первого шага

18 мая 2019, 07:24

«Реал» продолжает пристально следить за нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет видеть бразильца в составе «сливочных», но ждёт, чтобы тот сам сделал первый шаг к переговорам с «Реалом», информирует источник.

Отмечается, что пока Неймар не хочет торопиться с решением и собирается спокойно рассмотреть варианты продолжения карьеры, а на данный момент полностью сосредоточен на Кубке Америки.

По слухам, интерес к бразильскому форварду также проявляют оба манчестерских клуба.