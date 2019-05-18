«Реал» ждёт от Неймара первого шага

«Реал» продолжает пристально следить за нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет видеть бразильца в составе «сливочных», но ждёт, чтобы тот сам сделал первый шаг к переговорам с «Реалом», информирует источник.
Отмечается, что пока Неймар не хочет торопиться с решением и собирается спокойно рассмотреть варианты продолжения карьеры, а на данный момент полностью сосредоточен на Кубке Америки.
По слухам, интерес к бразильскому форварду также проявляют оба манчестерских клуба.
0 побед у ПСЖ в Лиге чемпионов.
0 побед у ПСЖ в Лиге чемпионов.
напрягают новости о переходе пернатого и черного дерева из МЮ...
напрягают новости о переходе пернатого и черного дерева из МЮ...
Но понимаю тебя, барса там почти не бывает.
Но понимаю тебя, барса там почти не бывает.
Неймара даже за бесплатно не хотел бы видеть в моих любимых клубах
Неймара даже за бесплатно не хотел бы видеть в моих любимых клубах