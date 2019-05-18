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«Реал» ждёт от Неймара первого шага

18 мая 2019, 07:24

«Реал» продолжает пристально следить за нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет видеть бразильца в составе «сливочных», но ждёт, чтобы тот сам сделал первый шаг к переговорам с «Реалом», информирует источник.

Отмечается, что пока Неймар не хочет торопиться с решением и собирается спокойно рассмотреть варианты продолжения карьеры, а на данный момент полностью сосредоточен на Кубке Америки.

По слухам, интерес к бразильскому форварду также проявляют оба манчестерских клуба.

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Все комментарии
League1
League1 ответил авито
   110 / 843
18 мая в 14:45
Так Ней и с Парижем может регулярно учавствовать в этойтак называемой лиге чемпионов, а побеждать в ней с ПСЖ или Реалом - это уже другой вопрос. Так что для него это равносильно тому что менять шило на мыло + во Франции уже почти гарантированное золото чемпионата. В любом случае выбор остается за ним самим ;)
Побеждать с ПСЖ в Лиге чемпионов?
0 побед у ПСЖ в Лиге чемпионов.
авито
авито ответил League1
18 мая в 14:05
Так Ней и с Парижем может регулярно учавствовать в этойтак называемой лиге чемпионов, а побеждать в ней с ПСЖ или Реалом - это уже другой вопрос. Так что для него это равносильно тому что менять шило на мыло + во Франции уже почти гарантированное золото чемпионата. В любом случае выбор остается за ним самим ;)
vastudio
vastudio
   453 / 843
18 мая в 13:24
Он ещё ходить не научился штоле?
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
18 мая в 13:05
Зачем Неймару в тень к Бензема?! ))
напрягают новости о переходе пернатого и черного дерева из МЮ...
League1
League1 ответил cska plus
   110 / 843
18 мая в 11:50
Реалу вообще нельзя связываться с этой истеричкой.
Прикольно было бы. Они же с суаресой и меськой типа дружбаны были. Хотелось бы про их закадычную дружбу посмотреть в элькласике. Да и пикешка смешную историю в своё время рассказывал под названием "Он остается". Тоже бы хотелось посмотреть, как они друг друга бесят на поле.
League1
League1 ответил ilyafrom
   110 / 843
18 мая в 11:42
Неймар переходит из тени в тень
В реале скорее будет связка.
League1
League1 ответил авито
   110 / 843
18 мая в 11:38
Во Франции у Неймара хотя бы гарантированы золотые медали в чемпионате, а реал может претендовать лишь максимум на серебро или бронзу своего первенства.
Про лигу чемпионов, так понимаю, ты даже не слышал.
Но понимаю тебя, барса там почти не бывает.
weinmar
weinmar
   337 / 843
18 мая в 11:19
Девушка не позвонит первой, это неприлично!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
18 мая в 10:57
Мальчик думает, не мешайте ему.
авито
авито
18 мая в 09:40
Во Франции у Неймара хотя бы гарантированы золотые медали в чемпионате, а реал может претендовать лишь максимум на серебро или бронзу своего первенства.
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
18 мая в 09:25
Неймар переходит из тени в тень
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 09:11
Зачем он им нужен????
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 08:54
Реалу вообще нельзя связываться с этой истеричкой.
Lewa2708
Lewa2708
   227 / 843
18 мая в 08:05
Надо покупать профессионала, как Азар, а Неймар для меня уже как Бэкс в свое время, медийная звезда.
Неймара даже за бесплатно не хотел бы видеть в моих любимых клубах
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
18 мая в 07:55
Неймар там, где больше платят.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
18 мая в 07:48
Вся карьера у Неймара - беготня .
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 07:34
И пусть следит, для истории...)
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
18 мая в 07:30
Глупо ждать первого шага от бабы! Проверено!
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