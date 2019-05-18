Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

18 мая 2019, 08:14

В Англии сообщают, что нападающий «Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с клубом о новом контракте.

Прежде чем заключить соглашение, футболист хочет четко понять, в правильном ли направлении движется клуб. По итогам сезона «красные дьяволы» заняли лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

«Манчестер Юнайтед» хочет заключить с Рэшфордом двухлетний контракт, по истечении которого форвард может свободно покинуть клуб при желании.

Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года, и если сторонам не удастся договориться, клуб может активировать опцию продления еще на один год.