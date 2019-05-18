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Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

18 мая 2019, 08:14

В Англии сообщают, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом о новом контракте.

Прежде чем заключить соглашение, футболист хочет четко понять, в правильном ли направлении движется клуб. По итогам сезона «красные дьяволы» заняли лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

«Манчестер Юнайтед» хочет заключить с Рэшфордом двухлетний контракт, по истечении которого форвард может свободно покинуть клуб при желании.

Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года, и если сторонам не удастся договориться, клуб может активировать опцию продления еще на один год.

Напомним, Рэшфорд стал одним из лучших молодых игроков АПЛ в этом сезоне.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz ответил вячеслав остапенко
   91 / 843
18 мая в 16:27
Мое мнение договорятся
Почему такое мнение?
galem72
galem72 ответил Владимир Ушаков
   352 / 843
18 мая в 11:17
Мда уж, его Сульшер вернул на родную позицию и сделал основным форвардом, а он ещё думает подписывать контракт или нет, я бы на его месте подписал не раздумывая
"...а он ещё думает подписывать контракт или нет..."

Попробуй обратить внимание на источник и сразу отпадёт желание критиковать игрока.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 09:40
Виноваты все кроме игроков
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
18 мая в 09:34
Мое мнение договорятся
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 08:52
Негра надо удержать.
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 08:50
Источник ЗЕСАН так что я бы пока особо не переживал на месте фанатов МЮ, да и пацан вроде, пока о футболе думает, а не о прическах, вечеринках или личном брэнде... =)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   693 / 843
18 мая в 08:46
Мда уж, его Сульшер вернул на родную позицию и сделал основным форвардом, а он ещё думает подписывать контракт или нет, я бы на его месте подписал не раздумывая
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