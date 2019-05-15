«Лацио» обыграл «Аталанту» и завоевал Кубок Италии

«Лацио» в седьмой раз стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финальном поединке «Аталанту».
Рим, стадион «Олимпико»
«Аталанта» - «Лацио» 0:2 (0:0)
Голы: Милинкович-Савич 82, Корреа 90
«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Паломино, Джимсити, де Рон (Пашалич 86), Фройлер, Хатебур, Кастань (Мейерс 85), Гомес, Иличич, Сапата (Бэрроу 85)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду 36), Луис Фелипе, Лейва, Пароло, Лулич, Альберто (Милинкович-Савич 79), Марушич, Иммобиле (Кайседо 66), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Баштуш 24, Масиелло 37, Лулич 39, Сапата 41, Лейва 57, Фройлер 80, Марушич 88
Судья: Банти Лука.
В полуфинале «Аталанта» обыграла «Фиорентину», а «Лацио» одолел «Милан».
Я думал Ригони ещё один титул перепадёт....
Я думал Ригони ещё один титул перепадёт....
Если мне симпатичен Лацио, почему я должен болеть за Аталанту. Хотя конечно Аталанта в этом сезоне как по мне - лучшая команда по игре.
Если мне симпатичен Лацио, почему я должен болеть за Аталанту. Хотя конечно Аталанта в этом сезоне как по мне - лучшая команда по игре.
Лацио с титулом, Юве тоже, а сквозера ещё 50 лет подождут. Аха-ха)
Лацио с титулом, Юве тоже, а сквозера ещё 50 лет подождут. Аха-ха)
Классно, конечно, римляне сдержали Аталанту в первом тайме и не сломались под давлением во втором попутно отвечая стандартами и контратаками. Жаль что гости не реализовали свой стандарт с 3 моментами в одном.
Успеха Аталанте в борьбе за ЛЧ.
Классно, конечно, римляне сдержали Аталанту в первом тайме и не сломались под давлением во втором попутно отвечая стандартами и контратаками. Жаль что гости не реализовали свой стандарт с 3 моментами в одном.
Успеха Аталанте в борьбе за ЛЧ.