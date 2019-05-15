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«Лацио» обыграл «Аталанту» и завоевал Кубок Италии

15 мая 2019, 23:42
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» в седьмой раз стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финальном поединке «Аталанту».

Рим, стадион «Олимпико»

«Аталанта» - «Лацио» 0:2 (0:0)
Голы: Милинкович-Савич 82, Корреа 90

«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Паломино, Джимсити, де Рон (Пашалич 86), Фройлер, Хатебур, Кастань (Мейерс 85), Гомес, Иличич, Сапата (Бэрроу 85)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду 36), Луис Фелипе, Лейва, Пароло, Лулич, Альберто (Милинкович-Савич 79), Марушич, Иммобиле (Кайседо 66), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Баштуш 24, Масиелло 37, Лулич 39, Сапата 41, Лейва 57, Фройлер 80, Марушич 88

Судья: Банти Лука.

В полуфинале «Аталанта» обыграла «Фиорентину», а «Лацио» одолел «Милан».

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил FILL3286
   20 / 840
16 мая в 21:24
позор середняку лацео,бесполезные)))ахахаххаха
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       616 / 840
    16 мая в 11:07
    ПОЗДРАВЛЯЮ ЛАЦИО С ЗАСЛУЖЕНОЙ ПОБЕДОЙ!!В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ХОТЬ ЧТО ТО УРВАЛИ !!!!МОЛОДЦЫ!!!!
    galem72
    galem72
       346 / 840
    16 мая в 10:23
    С победой римских Орлят! ))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 840
    16 мая в 08:43
    Красавцы, орлы! С заслуженной победой, преданные тиффози бьянкочелести. Реванш Лацио за недавное поражение в матче с Аталантой в итоге состоялся)
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       155 / 840
    16 мая в 07:53
    Скучный матч
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       12 / 840
    16 мая в 07:45
    С победой Великий Лацио! Браво!
    sir_Alex
    sir_Alex
       49 / 840
    16 мая в 06:39
    Просто красавцы!!! С победой и Кубком, "лациале"!
    beefs
    beefs
       165 / 840
    16 мая в 06:24
    Вай, вай, а я ставил на Аталанту
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 840
    16 мая в 06:23
    позор середняку лацео,бесполезные)))ахахаххаха
    нечитайло
    нечитайло
    16 мая в 06:04
    Браво
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       718 / 840
    16 мая в 05:58
    От души поздравляю!)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 840
    16 мая в 05:49
    Симоне хлопнул дверью напоследок.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    16 мая в 05:11
    Жаль......

    Я думал Ригони ещё один титул перепадёт....
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       599 / 840
    16 мая в 03:53
    "Аталанта" попадет в ЛЧ.
    ОПС
    ОПС
       219 / 840
    16 мая в 03:21
    С победой!
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    16 мая в 01:59
    последователи Муссолини сегодня зигуют
    gentlewolf
    gentlewolf
       310 / 840
    16 мая в 01:27
    Бело-голубой столичный клуб - с трофеем! Молодцы!
    Mangur
    Mangur
       539 / 840
    16 мая в 01:25
    Поздрвляю
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 840
    16 мая в 00:37
    Лацио с победой в кубке Италии!
    allemz
    allemz
       61 / 840
    16 мая в 00:15
    Мистер Индзаги тренерище!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       36 / 840
    16 мая в 00:14
    Проход Локо, Урала,Лацио.Кэф не озвучу-самому страшно)Да и сглазить на будущее не хочу. Одним словом -праздник. Жаль, только штуку всего зарядил.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    16 мая в 00:06
    Поздрпвления Лацио!
    Mikki
    Mikki
       94 / 840
    16 мая в 00:01
    Да, Аталанту жаль, даже признаться расстроился, когда Гомес на 94-й не забил гол престижа. Но у них ЛЧ, так что сезон у обеих команд в целом хороший.
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил fanliverpoolfan
       20 / 840
    16 мая в 00:01
    Тебя уже выпустили?
    Всех не застучите и по беспределу не закроете. У меня много аккаунтов
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Bеликий Князь
       238 / 840
    15 мая в 23:59
    Тебя уже выпустили?
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил RMUKMU
       20 / 840
    15 мая в 23:57
    Нет у тебя сердца, Князь.
    В чём это проявляется?
    Если мне симпатичен Лацио, почему я должен болеть за Аталанту. Хотя конечно Аталанта в этом сезоне как по мне - лучшая команда по игре.
    Mikki
    Mikki
       94 / 840
    15 мая в 23:56
    Матч равный. Получается спорное решение не продать Савича за 120 или сколько там лямов обеспечило победный гол в финале. Хейтерить Лотито модно (как и всех президентов), однако ж вот - его победа.
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил fanliverpoolfan
       20 / 840
    15 мая в 23:56
    И тут Ювентус не играл в финале,как и в лч.
    А толку что сквозера играют?)
    Лацио с титулом, Юве тоже, а сквозера ещё 50 лет подождут. Аха-ха)
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Bеликий Князь
       171 / 840
    15 мая в 23:54
    Я так и знал. С победой. А всё чёрно-синее это китайская подделка. Аха-ха)
    Нет у тебя сердца, Князь.
    RMUKMU
    RMUKMU
       171 / 840
    15 мая в 23:53
    Печально. Лацио празднует 10-й триумф и лишает Аталанту 2-го трофея в истории.
    Классно, конечно, римляне сдержали Аталанту в первом тайме и не сломались под давлением во втором попутно отвечая стандартами и контратаками. Жаль что гости не реализовали свой стандарт с 3 моментами в одном.
    Успеха Аталанте в борьбе за ЛЧ.
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