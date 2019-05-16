«Челси» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн», дубль на счету Баркли

16 мая 2019, 05:12

«Челси» в товарищеском поединке не испытал проблем с командой из МЛС «Нью-Инглэнд Революшн».

Фоксборо, Жилетт Стэдиум

«Нью-Инглэнд Революшн» - «Челси» 0:3 (0:2)

Голы: Баркли 3, 62, Жиру 29

«Нью-Инглэнд Революшн»: Тёрнер (Найтон 31 (Кроппер 62)), Анибаба (Эриво 31), Фаррелл (Деламеа-Млинар 31), Хиль (Фагундес 46), Джонс (Соми 31), Заибо, Колдуэлл, Бай (Фирмино 31), Бьюкенен (Агудело 37), Кайседо (Райт 46), Банбери (Пенилья 46).

Главный тренер: Арена Брюс.

«Челси»: Кепа (Кабальеро 46 (Грин 88)), Дзаппакоста (Джеймс 78), Кристенсен, Луис (Аспиликуэта 46), Алонсо, Баркли (Чалоба 78), Ковачич (Лофтус-Чик 46 (Галлахер 69)), Жоржиньо, Педро, Азар (Виллиан 46), Жиру (Игуаин 46).

Главный тренер: Сарри Маурицио.

Судья: Сагафи Нима.

Вчера появился слух о том, что наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри у руля «Челси».