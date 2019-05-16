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«Челси» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн», дубль на счету Баркли

16 мая 2019, 05:12

«Челси» в товарищеском поединке не испытал проблем с командой из МЛС «Нью-Инглэнд Революшн».

Фоксборо, Жилетт Стэдиум

«Нью-Инглэнд Революшн» - «Челси» 0:3 (0:2)
Голы: Баркли 3, 62, Жиру 29

«Нью-Инглэнд Революшн»: Тёрнер (Найтон 31 (Кроппер 62)), Анибаба (Эриво 31), Фаррелл (Деламеа-Млинар 31), Хиль (Фагундес 46), Джонс (Соми 31), Заибо, Колдуэлл, Бай (Фирмино 31), Бьюкенен (Агудело 37), Кайседо (Райт 46), Банбери (Пенилья 46).
Главный тренер: Арена Брюс.

«Челси»: Кепа (Кабальеро 46 (Грин 88)), Дзаппакоста (Джеймс 78), Кристенсен, Луис (Аспиликуэта 46), Алонсо, Баркли (Чалоба 78), Ковачич (Лофтус-Чик 46 (Галлахер 69)), Жоржиньо, Педро, Азар (Виллиан 46), Жиру (Игуаин 46).
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Судья: Сагафи Нима.

Вчера появился слух о том, что наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри у руля «Челси».

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Все комментарии
Mоnоlo
Mоnоlo
17 мая в 01:24
Челсия развлекается))) гы-гы
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
16 мая в 09:35
Поздравляю Челси с победой
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 08:42
Против лома нет приёма.
Медив
Медив
   43 / 840
16 мая в 08:26
О, Кайседо, вот ты где
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
16 мая в 08:03
С победой .
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 07:14
Челси, конечно более солидная команда.Этот матч для них являлся как бы. разминкой
GKN
GKN
   333 / 840
16 мая в 06:52
Разве это разгром?!
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 06:32
Накапливают положительные эмоции перед финалом Лиги Европы.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 05:32
пора Челси в МЛС
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