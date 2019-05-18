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«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

18 мая 2019, 16:59

Знаменитый перуанский ветеран Клаудио Писарро продолжит выступать за «Вердер». Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт.

40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.

В этом сезоне Писарро забил 4 гола в 25 матчах чемпионата Германии и отдал две результативные передачи. 

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Все комментарии
weinmar
weinmar
   337 / 843
вчера в 04:17
Непотопляемый! )
Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 23:08
Красавчик, че.
Шишанутый
Шишанутый ответил Jeck Denielse
   13 / 843
18 мая в 19:00
Если что....там это..... Де Росси без контракта...
Не волнуйся Зенит уже ему предложил. Но Де Росси пока торгуется хочет по больше с мешка бабок стрести!
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 18:06
Вызывает уважение этот игрок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 17:30
Если что....там это.....
Де Росси без контракта...
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 17:15
Удивительное - рядом.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 17:15
Красавчик.
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
18 мая в 17:03
Удачи Писарро, выглядит героем!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 17:01
Клаудио вперёд, че уж там
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