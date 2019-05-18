«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

18 мая 2019, 16:59

Знаменитый перуанский ветеран продолжит выступать за «Вердер». Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт.

40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.

В этом сезоне Писарро забил 4 гола в 25 матчах чемпионата Германии и отдал две результативные передачи.