«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро

Знаменитый перуанский ветеран Клаудио Писарро продолжит выступать за «Вердер». Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт.
40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.
Einfach geil! @pizarrinha hängt noch ein Jahr bei #Werder dran. 💪 💚— SV Werder Bremen (@werderbremen) 18 мая 2019 г.
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В этом сезоне Писарро забил 4 гола в 25 матчах чемпионата Германии и отдал две результативные передачи.
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