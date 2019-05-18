Бердыев: «„Зениту“ нужен был тренер, который наведет порядок»

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев похвалил тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.
Я знал ситуацию в «Зените». Нужен был тренер, который наведет порядок, а Сергей Семак это умеет. Я знаю его принципиальность в тактических моментах, в отношении к игре. Я понимал, что «Зенит» в любом случае усилится.
Но надо признать дальновидный специалист.Все знал еще в июле.
26 июля 2018
«Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон».
Но надо признать дальновидный специалист.Все знал еще в июле.
26 июля 2018
«Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон».