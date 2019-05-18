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Бердыев: «„Зениту“ нужен был тренер, который наведет порядок»

18 мая 2019, 23:34

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев похвалил тренера «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России

Я знал ситуацию в «Зените». Нужен был тренер, который наведет порядок, а Сергей Семак это умеет. Я знаю его принципиальность в тактических моментах, в отношении к игре. Я понимал, что «Зенит» в любом случае усилится.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Байкал-38
   325 / 843
19 мая в 12:40
Барыга точно не нужен Зениту!
С какого перепугу ты решил,что Семак-барыга?
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 09:17
Зениту повезло, что в этом сезоне с ним никто не конкурировал.
yrasikos22
yrasikos22 ответил ДСА
   389 / 843
19 мая в 09:08
С таким составом Зенит с любым тренером должен побеждать.
С Луческу и Манчини не стал.
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 08:03
С таким составом Зенит с любым тренером должен побеждать.
Мухаммет Акмаммедов
Мухаммет Акмаммедов
19 мая в 05:46
Он помог Семаку, теперь Семак поможет ему после Рубина...стратег однако....рассчитал обходные пути....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 04:21
А до этого сезона Зенит прям остро нуждался в тренерах сеющих хаос и беспорядок..)))

Но надо признать дальновидный специалист.Все знал еще в июле.
26 июля 2018
«Зенит» с большим отрывом от всех закончит сезон».
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 03:51
И ещё тонкая дипломатия чтобы выжить из руководства двух 56ойдов: Фурсенко и Дюкова.
post-navigator
post-navigator
   249 / 843
19 мая в 02:25
...ещё немного отборного туркменского вброса...
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
19 мая в 01:39
Барыга точно не нужен Зениту!
Лена Младова
Лена Младова
   368 / 843
19 мая в 01:09
Какая глубокая мысль!!!)))
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 00:33
Удачи Семаку в его работе!
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