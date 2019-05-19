Юсупов: «В следующем сезоне у „Динамо“ будут другие задачи»

19 мая 2019, 17:36

Полузащитник «Динамо» подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:2).

- Хотели выиграть. За 5 минут до конца вели. Но ничья обезопасила нас от стыков. Поэтому не разочарованы. Как есть, так есть.



- С какими чувствами приезжали в Красноярск?



- Приезжали сюда за победой. Тем более в первом круге проиграли, сегодня хотели выиграть. Сегодня было 5-6 очень хороших моментов. Нам не везет, не можем забить, а в наши ворота весной все залетает.



- Кто больше наиграл на победу?



- Если взять нарезку, то у нас моментов больше было. У «Енисея» только со стандартов. Мы ближе были к победе.



- Борьба за стыки - это не то, к чему стремится «Динамо»?



- Естественно. На следующий год будут другие задачи. «Динамо» должно бороться как минимум за еврокубки. А стыки - это неприемлемо.