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Юсупов: «В следующем сезоне у „Динамо“ будут другие задачи»

19 мая 2019, 17:36
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:2).

- Хотели выиграть. За 5 минут до конца вели. Но ничья обезопасила нас от стыков. Поэтому не разочарованы. Как есть, так есть.

- С какими чувствами приезжали в Красноярск?

- Приезжали сюда за победой. Тем более в первом круге проиграли, сегодня хотели выиграть. Сегодня было 5-6 очень хороших моментов. Нам не везет, не можем забить, а в наши ворота весной все залетает.

- Кто больше наиграл на победу?

- Если взять нарезку, то у нас моментов больше было. У «Енисея» только со стандартов. Мы ближе были к победе.

- Борьба за стыки - это не то, к чему стремится «Динамо»?

- Естественно. На следующий год будут другие задачи. «Динамо» должно бороться как минимум за еврокубки. А стыки - это неприемлемо.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 02:45
Под другие задачи нужны другие игроки. Юсупова это тоже касается.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 22:46
Из года в год одно и то же.
pomor45
pomor45
   63 / 843
19 мая в 20:20
Задачи будут другие - результат тот же.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
19 мая в 18:22
Да уже в этом сезоне "боролись за еврокубки". Слава Богу, что в ФНЛ не улетели! Попробуй поднять планку, " бороться " не за еврокубки, а за чемпионство сразу, может тогда подфартит?
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 18:20
Может 16 будут в следующем году? А то нашел чем гордится - ничьей с левого пенальти.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 17:37
Если из Динамо погонят таких, как Юсупов, то возможно и другие задачи решать.
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