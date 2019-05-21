Шалимов высказался об игре «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Российский специалист поделился мнением об игре «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

В этом матче, если сравнивать его с последним выездным – против «Урала» – «Спартак» мне понравился больше. «Красно-белые» забили два мяча, а в обороне сыграли надёжнее и увереннее. Проблемы у «Спартака» возникли в последние 15 минут, когда команда попала под пресс соперника – и не могу сказать, что «Крылья» много сделали, чтобы напрячь оппонентов. На мой взгляд, «красно-белые» сами себе создали проблемы, наделав много фолов на флангах на своей половине поля – и в результате и гол со стандарта пришёл, и угловые. Создавалось напряжение, «Спартак» попал под давление и получил лёгкую панику.

По нюансам расстановки – играли 4-4-2, с двумя форвардами: Зе Луишем и Луисом Адриано. Что касается середины поля, то Мельгарехо действовал справа, а в середине поля я не совсем понял, как менялись футболисты – организованно, по установке, или по просто по ситуации: слева появлялся даже Фернандо, приходил в эту зону и Зобнин. Иногда Фернандо уходил в атаку, а Луис садился в середину. Отмечу Гапонова – очевидно, что защитник с каждым матчем в основном составе действует всё увереннее.

Слышал о том, что к Джикии есть вопросы по качеству передач, но я бы хотел прояснить ситуацию. Во-первых, непонятно, есть ли у Джикии адреса, чтобы играть коротко и остро – есть ли надёжные предложения, когда без риска обреза ты качественно можешь отдать ближний пас – надо смотреть, как открываются центральные полузащитники. Во-вторых, Георгий для центрального защитника делает много длинных передач – и вот это точно говорит о том, что в середине нет надёжных адресов, что игроки середины поля плохо открываются.