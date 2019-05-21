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Шалимов высказался об игре «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

сегодня, 01:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением об игре «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

В этом матче, если сравнивать его с последним выездным – против «Урала» – «Спартак» мне понравился больше. «Красно-белые» забили два мяча, а в обороне сыграли надёжнее и увереннее. Проблемы у «Спартака» возникли в последние 15 минут, когда команда попала под пресс соперника – и не могу сказать, что «Крылья» много сделали, чтобы напрячь оппонентов. На мой взгляд, «красно-белые» сами себе создали проблемы, наделав много фолов на флангах на своей половине поля – и в результате и гол со стандарта пришёл, и угловые. Создавалось напряжение, «Спартак» попал под давление и получил лёгкую панику. 

По нюансам расстановки – играли 4-4-2, с двумя форвардами: Зе Луишем и Луисом Адриано. Что касается середины поля, то Мельгарехо действовал справа, а в середине поля я не совсем понял, как менялись футболисты – организованно, по установке, или по просто по ситуации: слева появлялся даже Фернандо, приходил в эту зону и Зобнин. Иногда Фернандо уходил в атаку, а Луис садился в середину. Отмечу Гапонова – очевидно, что защитник с каждым матчем в основном составе действует всё увереннее. 

Слышал о том, что к Джикии есть вопросы по качеству передач, но я бы хотел прояснить ситуацию. Во-первых, непонятно, есть ли у Джикии адреса, чтобы играть коротко и остро – есть ли надёжные предложения, когда без риска обреза ты качественно можешь отдать ближний пас – надо смотреть, как открываются центральные полузащитники. Во-вторых, Георгий для центрального защитника делает много длинных передач – и вот это точно говорит о том, что в середине нет надёжных адресов, что игроки середины поля плохо открываются.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   188 / 843
сегодня в 16:06
Неприятный тип, в спартак его.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   604 / 843
сегодня в 10:59
Шалимова в тренеры спартака.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
сегодня в 10:37
    mikysss
    mikysss ответил Jeck Denielse
       68 / 843
    сегодня в 08:46
    Все то что "творится" со Спартаком в последние 15 минут матчей с командами которым они еще как то могут противостоять,благодаря нарисованному легкому майскому календарю - будет в течении 90 минут с командами из верхней части таблицы или еврокубковых оппонентов....... Ни состава...Ни обещанных стеночек-забеганий...))) Все менять нужно...
    эээ полегче!!! какой нарисованный календарь? Федун составлял?? а ничего что проекту чемп купили? еще летом? 2018?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    сегодня в 07:56
    Все то что "творится" со Спартаком в последние 15 минут матчей с командами которым они еще как то могут противостоять,благодаря нарисованному легкому майскому календарю - будет в течении 90 минут с командами из верхней части таблицы или еврокубковых оппонентов.......
    Ни состава...Ни обещанных стеночек-забеганий...)))
    Все менять нужно...
    ABir
    ABir
       153 / 843
    сегодня в 05:59
    Спартаку всегда над он забивать минимум два, в концовке очень большая вероятность пропустить
    ermak6848
    ermak6848
       173 / 843
    сегодня в 05:32
    его " мнение " - лишний раз напомнить о себе....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    сегодня в 01:56
    Гапонов и впрямь понравился!!! Просто удивил!!!
    311
    311
       74 / 843
    сегодня в 01:49
    Червиченко уже высказался про Спартак, а он эксперт куда авторитетнее Шалимова!)
    Abverin
    Abverin
       188 / 843
    сегодня в 01:44
    Шалимов метит в тренеры свиней, должен же кто-то их в пердив сопроводить.
    Faustello
    Faustello
       23 / 843
    сегодня в 01:44
    Надо прислушаться, как никак будущий тренер Спама...
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