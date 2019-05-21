ГлавнаяНовости

Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»

сегодня, 20:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что решение он неучастии Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против «Челси» в Баку принадлежит не клубу, а самому футболисту.

Я разговаривал с Мхитаряном. Это его личное решение. Он хочет быть с командой, но пообщался с семьей и решил не ехать.

Для нас это плохие новости, но ничего не поделаешь. Это очень, очень личное решение, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись к этому решению с уважением.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Сегодня, 23:11 Комментарии0
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Сегодня, 20:58 Комментарии5
Щесны: «Рэмзи поможет нам в достижении наших целей»
Сегодня, 20:35 Комментарии5
Роджерс: «Окадзаки хочет больше играть, поэтому он покидает „Лестер“»
Сегодня, 20:29 Комментарии3
Дешам: «Надеюсь, Гризманн принял правильное решение»
Сегодня, 20:16 Комментарии2
Бэйл: «Футболисты - роботы. Мы будто теряем свою жизнь»
Сегодня, 18:55 Комментарии64
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
сегодня в 22:32
семья дороже
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
сегодня в 22:16
Струсил.
ZaZizu
ZaZizu
   317 / 843
сегодня в 22:09
ещё раз повторюсь:отказ мхитаряна носит сугубо политический подтекст,он хочет показать,что Азербайджан это ххххное сомали! и таких идиотов,верящих в то,что кто-то кго там будет резать на ремни,очень много! и это аишут футбольные фанаты,у которых нет ни одного афтографа и ни одного выезда в жизни!Кто его будет резать,идиоты? водитель автобуса, или может уборщица в гостинице,а может быть охранник? Ааааа,понял,его на ремни сам Алиев порежет!! короче,генрих по отношению к Арсеналу поступил очень некрасиво!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
сегодня в 21:59
Был ты Арменин, понял бы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Заратустра
   22 / 843
сегодня в 21:56
Мхитарян понимает, что озлобленные азеры его там на ремни порежут. И менты местные особо препятствовать этому не будут, несмотря на все заверения в безопасности.
И руководство "Арсенала" тоже не будет препятствовать, только зарплату получает шашлычник. Теперь я понимаю, почему он так боится ехать, всем выгодно от него избавиться))
Levadia
Levadia
   191 / 843
сегодня в 21:54
Всё правильно сделал!
Нечего рисковать,ведь никогда не знаешь,какой идиот может попасться,учитывая конфликт между азерами и армянами.
112910315
112910315
   2 / 843
сегодня в 21:40
Ему, коренному жителю Армении, родившемуся в Ереване, лучше знать ехать или нет. Он лучше знает обычаи и нравы этого региона. Гарантии этого УЕФА - ничего не значат. Жизнь, семья, здоровье-нервы, важнее, чем финал ЛЕ.
Заратустра
Заратустра
   171 / 843
сегодня в 21:38
Мхитарян понимает, что озлобленные азеры его там на ремни порежут. И менты местные особо препятствовать этому не будут, несмотря на все заверения в безопасности.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   120 / 843
сегодня в 21:22
Профорсил эту тему соккер нещадно.
oncha
oncha
   242 / 843
сегодня в 21:19
Правильно и сделал.
azkan
azkan
   345 / 843
сегодня в 21:16
Если бы он был ключевым игроком, тогда поехал бы как миленький, под угрозой большого штрафа. Или на худой конец Арсенал и Уйефа перенесли бы матч в другой город.
Но это не так. И Эмери с этим согласен)
kastites
kastites
   155 / 843
сегодня в 20:45
Бред
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100