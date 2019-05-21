Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что решение он неучастии Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против «Челси» в Баку принадлежит не клубу, а самому футболисту.
Я разговаривал с Мхитаряном. Это его личное решение. Он хочет быть с командой, но пообщался с семьей и решил не ехать.
Для нас это плохие новости, но ничего не поделаешь. Это очень, очень личное решение, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись к этому решению с уважением.
Нечего рисковать,ведь никогда не знаешь,какой идиот может попасться,учитывая конфликт между азерами и армянами.
Нечего рисковать,ведь никогда не знаешь,какой идиот может попасться,учитывая конфликт между азерами и армянами.
Но это не так. И Эмери с этим согласен)
Но это не так. И Эмери с этим согласен)