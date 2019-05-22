Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что у нее обнаружена злокачественная опухоль в яичнике. Девушка уже перенесла операцию, после которой ей необходимо будет в течение нескольких месяцев проходить курс лечения. При этом она уточнила, что болезнь обнаружена на ранней стадии.
Я сохраняю спокойствие и уверена, что всё будет хорошо. Знаю, предстоит трудный путь, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда.
Напомним, что сам Касильяс в начале мая перенес сердечный приступ на тренировке «Порту».
P.S Всегда уважал Икера ( один из тех кто его все любили ) !!
P.S Всегда уважал Икера ( один из тех кто его все любили ) !!
Здоровья им всем.
Здоровья им всем.
Здоровья.
Здоровья.