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Жена Касильяса сообщила, что больна раком

сегодня, 08:43

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что у нее обнаружена злокачественная опухоль в яичнике. Девушка уже перенесла операцию, после которой ей необходимо будет в течение нескольких месяцев проходить курс лечения. При этом она уточнила, что болезнь обнаружена на ранней стадии.

Я сохраняю спокойствие и уверена, что всё будет хорошо. Знаю, предстоит трудный путь, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда.

Напомним, что сам Касильяс в начале мая перенес сердечный приступ на тренировке «Порту». 

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Все комментарии
777dimon86
777dimon86
   689 / 834
сегодня в 11:20
Возможно у Икера сердечко и схватило тогда от переживаний за супругу. Да уж...Здоровья им!
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   834 / 834
сегодня в 10:56
Здоровья Жене и Касу и всей семье !!
P.S Всегда уважал Икера ( один из тех кто его все любили ) !!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   206 / 834
сегодня в 10:36
Навалилось на Икера в этом году. Дай Бог выздоровления жене и им обоим - здоровья !
handreb
handreb
   67 / 834
сегодня в 10:32
А жена Сара тоже футболист Порту?
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил ДАША Д
   488 / 834
сегодня в 10:28
Пора Касильясу церковь посетить.
хм, ты веришь в эту байду ?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   236 / 834
сегодня в 10:06
Здоровья семье Касильяса! Сперва Икер,теперь жена(
neomessi
neomessi
   327 / 834
сегодня в 09:46
Вот откуда у Каса инфакт!!!
Здоровья им всем.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 834
сегодня в 09:23
Пора Касильясу церковь посетить.
Морозовский
Морозовский
   8 / 834
сегодня в 08:50
ЗДОРОВЬЯ.
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 834
сегодня в 08:50
Беда .....это пипец....
FILL3286
FILL3286
   12 / 834
сегодня в 08:44
Вот непруха в семье!
Здоровья.
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