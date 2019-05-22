«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

сегодня, 00:21

«Витесс» вышел в финале плей-офф в борьбе за Лигу Европы. В ответном полуфинальном матче команда обыграла «Гронинген» со счетом 3:1. В первой встрече «Витесс» уступил со счетом 1:2.

В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».