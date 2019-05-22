«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

«Витесс» вышел в финале плей-офф в борьбе за Лигу Европы. В ответном полуфинальном матче команда Леонида Слуцкого обыграла «Гронинген» со счетом 3:1. В первой встрече «Витесс» уступил со счетом 1:2.
В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».
Удачи Леониду с Витессом!!!
Удачи Леониду с Витессом!!!
А вообще - вполне заслуженная победа Витесса. Все могли раньше закончить, ведь забить могли штук восемь как минимум.
Витесс с победой и удачи в финале!!!
А вообще - вполне заслуженная победа Витесса. Все могли раньше закончить, ведь забить могли штук восемь как минимум.
Витесс с победой и удачи в финале!!!