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«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

сегодня, 00:21
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)3 : 1Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

«Витесс» вышел в финале плей-офф в борьбе за Лигу Европы. В ответном полуфинальном матче команда Леонида Слуцкого обыграла «Гронинген» со счетом 3:1. В первой встрече «Витесс» уступил со счетом 1:2.

В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   49 / 837
сегодня в 03:20
"Витесс" слабовато играет на поле соперника.так что ему в Утрехте придётся очень тяжело.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 837
сегодня в 01:50
Утрехт - не подарок , тяжелые матчи предстоят .
Удачи Леониду с Витессом!!!
Vladimir808
Vladimir808
   186 / 837
сегодня в 01:05
Вот где конская тусня!!!))
112910315
112910315
   1 / 837
сегодня в 00:45
Красавчик Леонид Викторович!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 837
сегодня в 00:42
Веселенькая игра получилась. Пришлось малость поволноваться в концовке. Думал, после забитого мяча Гронинген придавит, но Витесс забрал мяч себе и практически ничего не давал сделать гостям. Но за несколько секунд до конца гости все же создали опаснейший момент, но обошлось.
А вообще - вполне заслуженная победа Витесса. Все могли раньше закончить, ведь забить могли штук восемь как минимум.
Витесс с победой и удачи в финале!!!
mangoх12
mangoх12
   23 / 837
сегодня в 00:36
Вот это уровень ) Леонид рулит!
Albasin
Albasin
   17 / 837
сегодня в 00:35
Удачи Слуцкому и его команде!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   33 / 837
сегодня в 00:25
Надо выйти в ЛЕ, а там по старой памяти хрякам накидать.
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