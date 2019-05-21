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Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтов

сегодня, 21:21

Итальянский специалист Антонио Конте выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов. При этом «Челси» имеет право оспорить это решение.

Ранее сообщалось, что Конте согласовал контракт с «Интером».

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матос
матос
сегодня в 23:10
РА чутка подвстрял этим макаронником , но уроком возможно подобное пойдет. Вот никак не хочется его в Интере видеть.
311
311 ответил juvenale
   74 / 843
сегодня в 23:01
ну и где вы до него были?он отдал все,что мог,но крысы его слили..
А и Ювентуса что ушел? Тоже слили крысы?)
juvenale
juvenale ответил S.T.A.L.K.E.R.135
   64 / 843
сегодня в 23:00
    juvenale
    juvenale ответил Медив
       64 / 843
    сегодня в 23:00
    А почему не дописал? вытащил клуб из зaдницы, выиграл титулы и снова засунул клуб туда же... Как будто его пнули после титула, а не после пятого места...
    ну и где вы до него были?он отдал все,что мог,но крысы его слили..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    сегодня в 22:47
    Обули Абрашу и это правильно!!!
    112910315
    112910315
       2 / 843
    сегодня в 22:42
    Владельцы клубов так составляют контракты, что выгоднее не тренировать, чем работать и добиваться успеха) У богатых свои причуды. Правильно сделал, если так составлен контракт, что можно отсудить.
    drug01
    drug01
       124 / 843
    сегодня в 21:51
    Молодец !!!!!!
    Медив
    Медив ответил juvenale
       44 / 843
    сегодня в 21:40
    он то как раз и работал, вытащил клуб из задницы и выиграл титулы
    А почему не дописал?
    вытащил клуб из зaдницы, выиграл титулы и снова засунул клуб туда же...
    Как будто его пнули после титула, а не после пятого места...
    juvenale
    juvenale ответил Denkuz
       64 / 843
    сегодня в 21:30
    Вот как нужно не работать.
    он то как раз и работал, вытащил клуб из задницы и выиграл титулы
    Denkuz
    Denkuz
       91 / 843
    сегодня в 21:24
    Вот как нужно не работать.
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