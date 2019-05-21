Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтов

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Итальянский специалист выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов. При этом «Челси» имеет право оспорить это решение.

Ранее сообщалось, что Конте согласовал контракт с «Интером».