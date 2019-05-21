Конте отсудил у «Челси» 9 млн фунтов

Итальянский специалист Антонио Конте выиграл суд у «Челси» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта. Лондонцы обязаны выплатить Конте 9 миллионов фунтов стерлингов. При этом «Челси» имеет право оспорить это решение.
Ранее сообщалось, что Конте согласовал контракт с «Интером».
вытащил клуб из зaдницы, выиграл титулы и снова засунул клуб туда же...
Как будто его пнули после титула, а не после пятого места...
вытащил клуб из зaдницы, выиграл титулы и снова засунул клуб туда же...
Как будто его пнули после титула, а не после пятого места...