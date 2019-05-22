Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне.
Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
P. S. Надеюсь сэр Алекс швырнет по бутсе в тренера и Погба, чтобы очнулись наконец: в команде главный - тренер, а не звезда. А повязку нужно ЗАСЛУЖИТЬ
P. S. Надеюсь сэр Алекс швырнет по бутсе в тренера и Погба, чтобы очнулись наконец: в команде главный - тренер, а не звезда. А повязку нужно ЗАСЛУЖИТЬ
Горе от БАБЛА !!!
Горе от БАБЛА !!!