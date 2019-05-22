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Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде

сегодня, 00:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне.

Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 837
сегодня в 04:18
Сульшер прогнулся.
shlifen
shlifen
   141 / 837
сегодня в 03:53
Если правда то это пипец... В капитаны через шантаж... Компани, Льорис, Хендерсон, Кошельны, Аспиликуэта - все они годами трудились на благо клуба, а тут, чтобы уговорить игрока остаться, ему "дарят" капитанскую повязку - если сделают капитаном игрока настроения, который выкладывается пару месяцев в году, то и команда будет действовать также... И тогда будут выброшены ещё пару лет и много миллионов.

P. S. Надеюсь сэр Алекс швырнет по бутсе в тренера и Погба, чтобы очнулись наконец: в команде главный - тренер, а не звезда. А повязку нужно ЗАСЛУЖИТЬ
Землянин
Землянин
   348 / 837
сегодня в 02:26
Начал за здравие, кончил за упокой !!!
Горе от БАБЛА !!!
Sadistik
Sadistik ответил 112910315
   628 / 837
сегодня в 02:11
Заискивать перед игроком, который то уходит, то остаётся, в зависимости от результата команды). Который не может определится, где и за кого он хочет играть, который играет по настроению, тем более ставить его капитаном-это путь в никуда, для тренера Сульшера, который разочаровывает всё больше и больше. Вместо того, чтобы избавиться от бунтаря или поставить его на место, Сульшер даёт ему определённую власть, идёт на уступки. Абсолютно бесхребетный тренер, который никогда не добьётся больших успехов. Тренер без будущего в МЮ, которого вскоре уволят. Мало делает, много говорит, особенно после бездарно проигранных матчей, а если что-то и делает, то с точностью наоборот, как в случае с Погба, который явно себя переоценивает.
Сначала написал свой комент, потом твой прочитал - те же слова) Потому что всё настолько очевидно со стороны, что даже странно, как могут в клубе на это спокойно смотреть (или не замечать).
Sadistik
Sadistik
   628 / 837
сегодня в 02:07
Если это правда, то очень горькая: мягкий тренер хочет сделать капитаном игрока, который мутит воду в команде, играет по настроению и, судя по всему, готов уйти в любой момент. Хуже не придумаешь.
112910315
112910315
   1 / 837
сегодня в 01:46
Заискивать перед игроком, который то уходит, то остаётся, в зависимости от результата команды). Который не может определится, где и за кого он хочет играть, который играет по настроению, тем более ставить его капитаном-это путь в никуда, для тренера Сульшера, который разочаровывает всё больше и больше. Вместо того, чтобы избавиться от бунтаря или поставить его на место, Сульшер даёт ему определённую власть, идёт на уступки. Абсолютно бесхребетный тренер, который никогда не добьётся больших успехов. Тренер без будущего в МЮ, которого вскоре уволят. Мало делает, много говорит, особенно после бездарно проигранных матчей, а если что-то и делает, то с точностью наоборот, как в случае с Погба, который явно себя переоценивает.
Tostao
Tostao
   126 / 837
сегодня в 01:12
А за вИсокое звание капитана доплачивают?
Vladimir808
Vladimir808
   186 / 837
сегодня в 01:00
Хм, тогда капитан Погба уберёт Сульшера!((
Imrebellion
Imrebellion
   325 / 837
сегодня в 00:44
Сложный выбор
valt134
valt134
   127 / 837
сегодня в 00:37
При таком раскладе руководству МЮ надо искать замену Сульшеру.
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