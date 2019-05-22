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Ван Перси: «МЮ должен дать время Сульшеру»

сегодня, 11:26

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси уверен, что руководство клуба должно дать время нынешнему главному тренеру команды Оле-Гуннару Сульшеру, у которого под конец сезона пошла неудачная полоса.

Раньше считалось нормой давать тренеру время. Сейчас же, если ты проигрываешь шесть матчей, тебя увольняют. Это что, решение проблемы?

Тренерам нужно давать шанс, особенно если это дитя клуба. Забавно, что поначалу все так радовались и хвалили Сульшера, все кричали: «Дайте этому парню полноценный контракт». А затем удача немного отвернулась, и МЮ проиграл больше игр, чем можно было ожидать.

Однако Сульшер подписал трехлетний контракт, и нужно смотреть на его работу в целом. Мне кажется, его назначение - это верный путь. Он хочет добиться с клубом успехов, и это единственный путь вперед.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
   247 / 834
сегодня в 12:28
Сам Ван Перси времени Венгеру предпочёл не давать и свалил в МЮ так что пятки сверкали
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 834
сегодня в 12:28
Максимум до января.
STVA 1
STVA 1
   44 / 834
сегодня в 12:08
Сразу ничего не делается , но и без вложений и нормальных трансферов , удел МЮ - ЛЕ !
prayforspecialone
prayforspecialone
   611 / 834
сегодня в 12:06
Без вложений и трансферов будет опять шестое место , это если повезет, "мотивированного" Погба надо скорее продавать и перестраивать модель игры
311
311
   68 / 834
сегодня в 12:02
Тут уже деваться некуда, контракт подписан!)
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