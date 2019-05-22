Ван Перси: «МЮ должен дать время Сульшеру»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» уверен, что руководство клуба должно дать время нынешнему главному тренеру команды , у которого под конец сезона пошла неудачная полоса.

Раньше считалось нормой давать тренеру время. Сейчас же, если ты проигрываешь шесть матчей, тебя увольняют. Это что, решение проблемы?

Тренерам нужно давать шанс, особенно если это дитя клуба. Забавно, что поначалу все так радовались и хвалили Сульшера, все кричали: «Дайте этому парню полноценный контракт». А затем удача немного отвернулась, и МЮ проиграл больше игр, чем можно было ожидать.

Однако Сульшер подписал трехлетний контракт, и нужно смотреть на его работу в целом. Мне кажется, его назначение - это верный путь. Он хочет добиться с клубом успехов, и это единственный путь вперед.