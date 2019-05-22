Орлов: «УЕФА виноват в том, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы из-за соображений безопасности.
Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.
Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский «Арсенал», но они просчитались.
Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку.
Мне кажется, эта игра может (не говорю станет, - может стать) самой договорной игрой в истории футбола.
Мне кажется, эта игра может (не говорю станет, - может стать) самой договорной игрой в истории футбола.
Любой болельщик "Арсенала" зато рад))
Любой болельщик "Арсенала" зато рад))
когда они там нефть черпали тоже, а с другой стороны, знание истории,
которое оказалось не самым удачным козырем, потому что развивали
не бритосы, а шведы, да еще с русскими корнями )
когда они там нефть черпали тоже, а с другой стороны, знание истории,
которое оказалось не самым удачным козырем, потому что развивали
не бритосы, а шведы, да еще с русскими корнями )
ведрами из колодцев, а колодезная добыча там продолжалась почти что
до окончания 19 века . Пока не появился механическое бурение скаважин,
Считать колодезную добычу развитием нефти как-то не особо приходится,
нефть вывозили тюками с Апшеронского полуострова и много кто вывозил )
А если брать развитие уже не колодезной добычи, а механическое бурение,
тогда братья Нобели, а не бритосы, шведы с русскими корнями превратили
нефтедобычу в Баку в реально развивающуюся промышленную отрасль.
ведрами из колодцев, а колодезная добыча там продолжалась почти что
до окончания 19 века . Пока не появился механическое бурение скаважин,
Считать колодезную добычу развитием нефти как-то не особо приходится,
нефть вывозили тюками с Апшеронского полуострова и много кто вывозил )
А если брать развитие уже не колодезной добычи, а механическое бурение,
тогда братья Нобели, а не бритосы, шведы с русскими корнями превратили
нефтедобычу в Баку в реально развивающуюся промышленную отрасль.
Причем здесь это вообще.
Причем здесь это вообще.