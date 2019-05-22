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Орлов: «УЕФА виноват в том, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»

сегодня, 12:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы из-за соображений безопасности.

Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.

Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский «Арсенал», но они просчитались.

Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   46 / 834
сегодня в 13:16
Баку безопасней чем Москва. Азербайджанцев в Москве живёт больше чем в Баку.И если в Баку живут культурные люди: профессора, заслуженные учителя отличные врачи, и т. д., то в Москве в большинстве своём живет азербайджанское отребье.
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил BURNLEY
сегодня в 13:16
С какой основы?
С Toro зайди, с ним приятнее общаться, он поумнее остальных у тебя.
mugik1973
mugik1973
   314 / 834
сегодня в 13:16
Орлов хочет чтобы Мхитарян стал бомжом играя за ФК Бичуган
BURNLEY
BURNLEY ответил allemz
сегодня в 13:15
Зайди с основы, клоновод. Что за обиженки пошли..
С какой основы?
BURNLEY
BURNLEY ответил allemz
сегодня в 13:14
Что происходит?
Давай ответь сам себе хахахахахахахахаха
Морозовский
Морозовский
   8 / 834
сегодня в 13:14
Много шума из ничего.
allemz
allemz ответил BURNLEY
   56 / 834
сегодня в 13:14
Ты не болельщик арсенала, ты глор реала, такой же как allemz.
Зайди с основы, клоновод. Что за обиженки пошли..
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил allemz
сегодня в 13:13
Что происходит?
Не люблю сам себе писать, но придётся ответить. Давай как Аналитик - ты пост сдаёшь, а я принимаю? И всем хорошо)
BURNLEY
BURNLEY ответил allemz
сегодня в 13:13
Что происходит?
Не предуривайся cevin cigan
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 834
сегодня в 13:12
Если Арсенал проиграет, то на УЕФА выльется куда больше помоев, чем сейчас. Пока ещё есть шанс, что история с Баку утихнет. Но для этого чиновникам нужно протащить к победе Арсенал.
Мне кажется, эта игра может (не говорю станет, - может стать) самой договорной игрой в истории футбола.
allemz
allemz ответил Президент Барселоны
   56 / 834
сегодня в 13:12
Как сам? Жив-здоров?
Что происходит?
BURNLEY
BURNLEY ответил Президент Барселоны
сегодня в 13:11
Как сам? Жив-здоров?
Да ты уже в открытую начал играть хахахахахахахаха
BURNLEY
BURNLEY ответил Президент Барселоны
сегодня в 13:10
Как сам? Жив-здоров?
Да у меня всё хорошо хахахахахахахахаха
BURNLEY
BURNLEY ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 13:10
Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Любой болельщик "Арсенала" зато рад))
Ты не болельщик арсенала, ты глор реала, такой же как allemz.
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил BURNLEY
сегодня в 13:08
Как ты cevin cigan?
Как сам? Жив-здоров?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 834
сегодня в 13:06
Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку.

Любой болельщик "Арсенала" зато рад))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Y.N.W.A.
   14 / 834
сегодня в 12:58
К чему было последнее предложение? Причем здесь это вообще.
Видимо двух зайцев убить : показать, что как можно бритосам не знать Баку,
когда они там нефть черпали тоже, а с другой стороны, знание истории,
которое оказалось не самым удачным козырем, потому что развивали
не бритосы, а шведы, да еще с русскими корнями )
BURNLEY
BURNLEY ответил allemz
сегодня в 12:56
Мб хотел подчеркнуть общеизвестный факт, что у азербайджанцев нет ничего своего? Но это уже другая история..
Как ты cevin cigan?
NAZAR 007
NAZAR 007
   14 / 834
сегодня в 12:55
С чего англичане то развивали ? ) Начиная с 13 века нефть там черпали
ведрами из колодцев, а колодезная добыча там продолжалась почти что
до окончания 19 века . Пока не появился механическое бурение скаважин,

Считать колодезную добычу развитием нефти как-то не особо приходится,
нефть вывозили тюками с Апшеронского полуострова и много кто вывозил )

А если брать развитие уже не колодезной добычи, а механическое бурение,
тогда братья Нобели, а не бритосы, шведы с русскими корнями превратили
нефтедобычу в Баку в реально развивающуюся промышленную отрасль.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил FILL3286
   476 / 834
сегодня в 12:52
Генадий не несите чушь!! Лучше про бомжей расскажите историю,мы хоть посмеемся((
про Фила историю лучше послушать: "жил-был свин, однажды его начали резать, а он как завизжит!..."
Balanenok
Balanenok ответил 311
   89 / 834
сегодня в 12:50
В таком случае Санкт-Петербургу надо отозвать свою заявку на финал ЛЧ-2021, ведь присутствует 0,01% вероятность выхода украинских клубов в финал!)
Процент явно завышен.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   56 / 834
сегодня в 12:49
К чему было последнее предложение? Причем здесь это вообще.
Мб хотел подчеркнуть общеизвестный факт, что у азербайджанцев нет ничего своего? Но это уже другая история..
kastites
kastites
   148 / 834
сегодня в 12:44
Зря не едит
311
311
   68 / 834
сегодня в 12:44
В таком случае Санкт-Петербургу надо отозвать свою заявку на финал ЛЧ-2021, ведь присутствует 0,01% вероятность выхода украинских клубов в финал!)
dzvinka
dzvinka
   101 / 834
сегодня в 12:41
что за дичь? политикой пропитан весь спорт в котором крутятся деньги, особенно такие большие как в куефе. Так что все закономерно, всем пофик на Мхитаряна, в том числе и Орлову, он просто набрасывает на вентилятор по методичке.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   115 / 834
сегодня в 12:40
К чему было последнее предложение?
Причем здесь это вообще.
Albasin
Albasin ответил FILL3286
   16 / 834
сегодня в 12:40
Генадий не несите чушь!! Лучше про бомжей расскажите историю,мы хоть посмеемся((
А ты лучше расскажи про историю укроины в наше время.
амурец
амурец
   145 / 834
сегодня в 12:38
ну выбрали Баку и что? теперь под каждого подстраиваться что ли? не едет Мхитарян в Баку? боится? его проблема
Colchoneros
Colchoneros ответил Zenit_84
   53 / 834
сегодня в 12:36
Не фиг было Баку выбирать
Кто бы мог подумать что Арсенал сыграет в финале лиги Европы?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:32
Однозначно...
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