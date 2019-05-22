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В «Арсенале» рассказали, почему клуб не продлил контракт с Рэмзи

вчера, 23:40

Директор лондонского «Арсенала» Рауль Санллехи рассказал о причинах, по которым клуб не стал продлевать контракт с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи.

Один из ключевых моментов, который случается и в других клубах, состоит в том, что приходится рационально относиться к балансу зарплат в команде. 

Рэмзи действительно хотел остаться с нами, готов был приложить свои усилия, но в итоге мы должны были взять ответственность на себя и защитить интересы «Арсенала».

Следующий сезон Рэмзи начнет в «Ювентусе».

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