В «Арсенале» рассказали, почему клуб не продлил контракт с Рэмзи

Директор лондонского «Арсенала» Рауль Санллехи рассказал о причинах, по которым клуб не стал продлевать контракт с валлийским полузащитником .

Один из ключевых моментов, который случается и в других клубах, состоит в том, что приходится рационально относиться к балансу зарплат в команде.

Рэмзи действительно хотел остаться с нами, готов был приложить свои усилия, но в итоге мы должны были взять ответственность на себя и защитить интересы «Арсенала».