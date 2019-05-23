Баринов: «Играл до конца, хотя последствия могли быть самыми серьёзными»

Полузащитник «Локомотива» дал комментарий после победы над «Уралом» (1:0) в финале Кубка России.

Чувствуется опустошение, на самом деле. Могу сказать за себя, что я очень сильно устал. После травмы пропустил три встречи, мне было очень тяжело. Но я справился с этим.

Мой гол? Фернандеш подал мяч с углового, я оторвался от защитника, не знаю, кто со мной играл, на опережение сыграл и забил.

Что касается небольшой травмы, скажу честно – дотерпел. Я такой человек, который не любит убегать в тяжёлый момент. Играл до конца, хотя чувствовал, что последствия могут быть самыми серьёзными.

Я стремлюсь к тому, чтобы хорошо проводить каждый год. У меня есть характер, поэтому я стараюсь ставить себе максимальные цели.