Сала не хотел переходить в «Кардифф» и обвинял руководство «Нанта»

Известное французское издание опубликовало запись голосового сообщения бывшего нападающего «Нанта» , который погиб в авиакатастрофе при перелёте в Кардифф. Аргентинец, который должен был стать новичком валлийского клуба, незадолго до гибели признался своему другу, что «Нант» пытался продать его «Кардиффу» вопреки желанию Салы.

Прошлым вечером я отправил сообщение агенту, он позвонил мне через несколько часов. Он рассказал мне, что вчера вечером ему звонил Франк Кита (Прим. - сын президента «Нанта» Вальдемара Кита), они переговорили и... они хотят меня продать. На данный момент есть предложение из «Кардиффа». Они хотят заработать много денег, поэтому ждут, что я перейду. Контракт хороший, но со спортивной точки зрения мне это не интересно. В общем, они хотят заставить меня уйти туда любой ценой.

Я не боюсь, так как боролся с трудностями на протяжении всей своей карьеры, поэтому английский клуб не пугает меня. Наоборот. Но мне кажется, что агент должен найти мне вариант получше до конца трансферного окна. Агент сказал «Кардиффу» «Нет», потому что он не хочет, чтобы я туда переходил. Он считает, что это не интересно со спортивной точки зрения, и мы можем найти вариант лучше. Но я сыт по горло и не хочу этого. Мне всё равно. Конечно, хотелось бы найти что-то поинтереснее как в спортивном плане, так и контрактном. Но иногда это сложно, и я не хочу говорить с Кита, потому что не хочу злиться. Он мне противен.

Он просто хочет продать меня в «Кардифф», потому что провёл отличные переговоры и может заработать желанную сумму. Он хочет, чтобы я ушёл туда, но даже не спросил моего мнения... Он просто думает о деньгах. Это тяжело.