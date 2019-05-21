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«Челси» презентовал Пулишича

вчера, 19:04

Новичок «Челси» Кристиан Пулишич прибыл на «Стэмфорд Бридж», чтобы впервые надеть футболку лондонского клуба.

Напомним, что «синие» приобрели 20-летнего вингера у «Боруссии» еще зимой, однако остаток сезона американец провел в Дортмунде. Трансфер обошелся «Челси» в 64 млн евро.

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Imrebellion
Imrebellion ответил Медив
   321 / 840
сегодня в 00:08
Опять же, смотря кто будет тренером. Для Сарри Коут тупо не подходит. Тот же Лофтус против Уотфорда выиграл 80% единоборств против распиаренного Дукуре. Коут не для такой игры. Его должны страховать два опорника. А у Сарри больше всего перехватов и отборов делает как ни странно АПЗ. Такой вот странный саррибол. А по Заа... При всей его технике и скорости его же не зря не зовут топ-клубы. Ибо одно дело бегать в контры, а другое дело методично взламывать оборону того же КП, через десяток перепасов. А при Сарри это десяток в квадрате перепасов. Но Заа не особо интеллектуален для такой игры. Оно конечно по словам Сарри вообще никто в Челси не тянет его замысел, Заа тут точно не поможет. Тут уж лучше не такой техничный, но более точный, Пулишич. Но опять же, если пнут деда, то в принципе можно встроить в команду их обоих. Но при деде они нифига не покажут.
Да, в идеале нужно дать самому тренеру всё сконструировать. В случае с Сарри, похоже он больше доверяет более опытным игрокам нежели молодым. Сколько требовали от него наиграть РЛЧ с КХО, не вижу причин почему не просить по тому же принципу заменять Ковачича или (хоть иногда) Жоржиньо Коутом.
В хорошо налаженной команде и тупые бегунки становятся очень крутыми. Не думаю, что Заа сильно бездарный в тимплейе. А звали его топ клубы, не потому что не хотели, а потому что не могли (желание клуба, игрока) и из-за ненадобности всем из топ6 ЛН.
Просто, в любом случае нужны запасные ходы и усиления, а также ослабления конкурентов. Посмотрим, что и как будет в итоге.
Медив
Медив ответил Imrebellion
   43 / 840
вчера в 21:58
Коута прямо сейчас можно вместо РЛЧ (который, к сожалению, очень много травмируется...), а так, в центр плеймейкером или на полуфланг - на скоростях АПЛ нормально играет. По Заа судим из-за МЮ? Как ни крути, он: 1. Звезда не только команды, но и целой лиги. 2. Постоянно созидает, иногда вообще не теряет мяч, вытаскивает мертвые игры КП, как минимум, собирает вокруг себя нескольких дефов. Без индивидуально сильных ребят на флангах (намного сильных) вряд ли заработаешь столько очков как МС и ЛФК. + Тандем с тем же Пепе (в 4-4-2) или Темми Абрахамом может быть куда страшнее.
Опять же, смотря кто будет тренером. Для Сарри Коут тупо не подходит.
Тот же Лофтус против Уотфорда выиграл 80% единоборств против распиаренного Дукуре. Коут не для такой игры. Его должны страховать два опорника. А у Сарри больше всего перехватов и отборов делает как ни странно АПЗ. Такой вот странный саррибол.
А по Заа... При всей его технике и скорости его же не зря не зовут топ-клубы. Ибо одно дело бегать в контры, а другое дело методично взламывать оборону того же КП, через десяток перепасов. А при Сарри это десяток в квадрате перепасов. Но Заа не особо интеллектуален для такой игры. Оно конечно по словам Сарри вообще никто в Челси не тянет его замысел, Заа тут точно не поможет.
Тут уж лучше не такой техничный, но более точный, Пулишич.
Но опять же, если пнут деда, то в принципе можно встроить в команду их обоих. Но при деде они нифига не покажут.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
вчера в 21:46
Надеюсь поможет за такие деньги
Imrebellion
Imrebellion ответил Медив
   321 / 840
вчера в 21:41
А куда Коута? На фланге он никакой. В центр, так Челси так не играет. Заа не командный игрок, не для топ-клуба... Разве что за какого-нибудь Пепе могли бы побороться, да и по сути все. В остальном Челси не много теряет оставаясь под баном
Коута прямо сейчас можно вместо РЛЧ (который, к сожалению, очень много травмируется...), а так, в центр плеймейкером или на полуфланг - на скоростях АПЛ нормально играет.
По Заа судим из-за МЮ? Как ни крути, он: 1. Звезда не только команды, но и целой лиги. 2. Постоянно созидает, иногда вообще не теряет мяч, вытаскивает мертвые игры КП, как минимум, собирает вокруг себя нескольких дефов.
Без индивидуально сильных ребят на флангах (намного сильных) вряд ли заработаешь столько очков как МС и ЛФК. + Тандем с тем же Пепе (в 4-4-2) или Темми Абрахамом может быть куда страшнее.
Медив
Медив ответил Imrebellion
   43 / 840
вчера в 20:57
Перспективы есть, хотя, всё равно, всё зависит от тренера. Можно из этих молодых вингеров сделать убийц в атаке как в немецких командах и у Клоппа. Или же погасить в них звезду как в итальянских командах... Мне кажется, Кудесник и Педро не скоро освободят свои места) Вот бы заморозили бан и перехватили парочку топовых ребят. Видел Коута в списке и Заа. По мне, очень даже крутые были бы сделки.
А куда Коута? На фланге он никакой. В центр, так Челси так не играет. Заа не командный игрок, не для топ-клуба... Разве что за какого-нибудь Пепе могли бы побороться, да и по сути все. В остальном Челси не много теряет оставаясь под баном
Imrebellion
Imrebellion
   321 / 840
вчера в 20:39
Перспективы есть, хотя, всё равно, всё зависит от тренера. Можно из этих молодых вингеров сделать убийц в атаке как в немецких командах и у Клоппа. Или же погасить в них звезду как в итальянских командах... Мне кажется, Кудесник и Педро не скоро освободят свои места) Вот бы заморозили бан и перехватили парочку топовых ребят. Видел Коута в списке и Заа. По мне, очень даже крутые были бы сделки.
beefs
beefs
   165 / 840
вчера в 20:37
Удачи в следующем сезоне...
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
вчера в 20:29
Дорого купили.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Karkaz
   161 / 840
вчера в 20:07
На мой взгляд заиграет запросто в Челси и если будет конкуренция с Одои легко её выйграет.
Возможно, да. Одои только 18 и он игрок левого фланга, справа его ставили из-за того, что Азар всегда на поле.
Karkaz
Karkaz
   428 / 840
вчера в 19:58
На мой взгляд заиграет запросто в Челси и если будет конкуренция с Одои легко её выйграет.
Медив
Медив ответил dimagas1
   43 / 840
вчера в 19:29
ТО окончено)
Включвя зимнее:)
Levadia
Levadia
   178 / 840
вчера в 19:27
Посмотрим,как в Челси пойдёт.
dimagas1
dimagas1
   281 / 840
вчера в 19:20
ТО окончено)
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
вчера в 19:09
Удачи Крису!
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