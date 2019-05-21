«Челси» презентовал Пулишича

Новичок «Челси» Кристиан Пулишич прибыл на «Стэмфорд Бридж», чтобы впервые надеть футболку лондонского клуба.
Напомним, что «синие» приобрели 20-летнего вингера у «Боруссии» еще зимой, однако остаток сезона американец провел в Дортмунде. Трансфер обошелся «Челси» в 64 млн евро.
Stay tuned... 😉 pic.twitter.com/SNkhKcppWb— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 мая 2019 г.
В хорошо налаженной команде и тупые бегунки становятся очень крутыми. Не думаю, что Заа сильно бездарный в тимплейе. А звали его топ клубы, не потому что не хотели, а потому что не могли (желание клуба, игрока) и из-за ненадобности всем из топ6 ЛН.
Просто, в любом случае нужны запасные ходы и усиления, а также ослабления конкурентов. Посмотрим, что и как будет в итоге.
В хорошо налаженной команде и тупые бегунки становятся очень крутыми. Не думаю, что Заа сильно бездарный в тимплейе. А звали его топ клубы, не потому что не хотели, а потому что не могли (желание клуба, игрока) и из-за ненадобности всем из топ6 ЛН.
Просто, в любом случае нужны запасные ходы и усиления, а также ослабления конкурентов. Посмотрим, что и как будет в итоге.
Тот же Лофтус против Уотфорда выиграл 80% единоборств против распиаренного Дукуре. Коут не для такой игры. Его должны страховать два опорника. А у Сарри больше всего перехватов и отборов делает как ни странно АПЗ. Такой вот странный саррибол.
А по Заа... При всей его технике и скорости его же не зря не зовут топ-клубы. Ибо одно дело бегать в контры, а другое дело методично взламывать оборону того же КП, через десяток перепасов. А при Сарри это десяток в квадрате перепасов. Но Заа не особо интеллектуален для такой игры. Оно конечно по словам Сарри вообще никто в Челси не тянет его замысел, Заа тут точно не поможет.
Тут уж лучше не такой техничный, но более точный, Пулишич.
Но опять же, если пнут деда, то в принципе можно встроить в команду их обоих. Но при деде они нифига не покажут.
Тот же Лофтус против Уотфорда выиграл 80% единоборств против распиаренного Дукуре. Коут не для такой игры. Его должны страховать два опорника. А у Сарри больше всего перехватов и отборов делает как ни странно АПЗ. Такой вот странный саррибол.
А по Заа... При всей его технике и скорости его же не зря не зовут топ-клубы. Ибо одно дело бегать в контры, а другое дело методично взламывать оборону того же КП, через десяток перепасов. А при Сарри это десяток в квадрате перепасов. Но Заа не особо интеллектуален для такой игры. Оно конечно по словам Сарри вообще никто в Челси не тянет его замысел, Заа тут точно не поможет.
Тут уж лучше не такой техничный, но более точный, Пулишич.
Но опять же, если пнут деда, то в принципе можно встроить в команду их обоих. Но при деде они нифига не покажут.
По Заа судим из-за МЮ? Как ни крути, он: 1. Звезда не только команды, но и целой лиги. 2. Постоянно созидает, иногда вообще не теряет мяч, вытаскивает мертвые игры КП, как минимум, собирает вокруг себя нескольких дефов.
Без индивидуально сильных ребят на флангах (намного сильных) вряд ли заработаешь столько очков как МС и ЛФК. + Тандем с тем же Пепе (в 4-4-2) или Темми Абрахамом может быть куда страшнее.
По Заа судим из-за МЮ? Как ни крути, он: 1. Звезда не только команды, но и целой лиги. 2. Постоянно созидает, иногда вообще не теряет мяч, вытаскивает мертвые игры КП, как минимум, собирает вокруг себя нескольких дефов.
Без индивидуально сильных ребят на флангах (намного сильных) вряд ли заработаешь столько очков как МС и ЛФК. + Тандем с тем же Пепе (в 4-4-2) или Темми Абрахамом может быть куда страшнее.