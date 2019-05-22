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Жоржиньо: «Удивлюсь, если Сарри уйдет из „Челси“»

сегодня, 22:07

Полузащитник «Челси» Жоржиньо в интервью Sky Sport Italia прокомментировал разговоры о том, что главный тренер Маурицио Сарри может покинуть лондонский клуб.

Я удивлюсь, если он уйдет, ведь мы третьи в Премьер-Лиге после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», мы сыграем в финале Лиги Европы и достигли финала Кубка Лиги.

По контракту с «Челси» у меня остается четыре года. Это был позитивный сезон. Сарри спокоен сейчас даже больше, чем на других этапах сезона.

Напомним, что прошлым летом Жоржиньо последовал за Сарри из «Наполи» в «Челси».

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dimagas1
dimagas1
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сегодня в 22:11
Жора очкует,логично.
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