Жоржиньо: «Удивлюсь, если Сарри уйдет из „Челси“»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо в интервью Sky Sport Italia прокомментировал разговоры о том, что главный тренер может покинуть лондонский клуб.

Я удивлюсь, если он уйдет, ведь мы третьи в Премьер-Лиге после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», мы сыграем в финале Лиги Европы и достигли финала Кубка Лиги.

По контракту с «Челси» у меня остается четыре года. Это был позитивный сезон. Сарри спокоен сейчас даже больше, чем на других этапах сезона.