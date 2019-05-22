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Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник «Зволле»

сегодня, 01:30

Атакующий полузащитник «Зволле» Юнес Намли может продолжить карьеру в «Краснодаре». По словам агента датского футболиста Ривьена Канхая, в настоящий момент Намли находится в России.

Мы заняты переговорами с несколькими клубами. Это был бы отличный вариант для Юнеса. «Краснодар» – по-настоящему большой клуб. Сейчас они находятся на третьем месте в российской лиге и в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Это была бы хорошая возможность для Юнеса показать себя. Но для начала нужно, чтобы его всё устроило.

В сезоне-2018/19 на счету 24-летнего хавбека 4 гола и 7 результативных передач в 33 матчах чемпионата Нидерландов.

Напомним, недавно «Краснодар» приобрёл бразильского опорника из «Санта-Клары».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   23 / 837
сегодня в 03:30
Тебя жду, на стуле сижу, грею )))
че снова бухаешь, трубы горят ? ) нее я спать.. кровать зовет)
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   24 / 837
сегодня в 03:21
кого ты там ждешь ))) Мамаева что ли ?))
Тебя жду, на стуле сижу, грею )))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   23 / 837
сегодня в 03:11
Ну ждём если чё.
кого ты там ждешь ))) Мамаева что ли ?))
Faustello
Faustello
   24 / 837
сегодня в 02:30
Ну ждём если чё.
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