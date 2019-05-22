Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник «Зволле»

Атакующий полузащитник «Зволле» может продолжить карьеру в «Краснодаре». По словам агента датского футболиста Ривьена Канхая, в настоящий момент Намли находится в России.

Мы заняты переговорами с несколькими клубами. Это был бы отличный вариант для Юнеса. «Краснодар» – по-настоящему большой клуб. Сейчас они находятся на третьем месте в российской лиге и в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Это была бы хорошая возможность для Юнеса показать себя. Но для начала нужно, чтобы его всё устроило.