«Зенит» интересуется полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром. Футболист выступает за клуб из Екатеринбурга с начала 2018 года.
В текущем сезоне Эль-Кабир провел 28 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
«Зенит» интересуется полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром. Футболист выступает за клуб из Екатеринбурга с начала 2018 года.
В текущем сезоне Эль-Кабир провел 28 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»
Парадас, Гойло, Молло одобрят
Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»
Парадас, Гойло, Молло одобрят