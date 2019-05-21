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«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»

вчера, 23:22

«Зенит» интересуется полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром.  Футболист выступает за клуб из Екатеринбурга с начала 2018 года.

В текущем сезоне Эль-Кабир провел 28 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   135 / 837
сегодня в 04:36
Я думаю Зенит купит игрока
Anisovich
Anisovich
   66 / 837
сегодня в 01:41
Еще один легионер Зениту врядли нужен.
Anisovich
Anisovich ответил ZjzoRe
   66 / 837
сегодня в 00:37
если ты видел матчи Урала, то должен знать, что Эль Кабир очень быстрый и техничный фланговый игрок, с прекрасным дриблингом, ударом и чувством передачи, он совершает одинаково крутые забеги что на десятой, что 90-й минуте. Хорошее видение поля, полезен в атаке и защите, контролирует мяч, борется в каждом эпизоде и тащит Урал вдвоем с Бикфалви.
То-то Урал и плетется в конце турнирной таблицы от таких игроков.
Гавроша
Гавроша ответил ZjzoRe
   21 / 837
сегодня в 00:29
если ты видел матчи Урала, то должен знать, что Эль Кабир очень быстрый и техничный фланговый игрок, с прекрасным дриблингом, ударом и чувством передачи, он совершает одинаково крутые забеги что на десятой, что 90-й минуте. Хорошее видение поля, полезен в атаке и защите, контролирует мяч, борется в каждом эпизоде и тащит Урал вдвоем с Бикфалви.
Тебя послушаешь - прямо топовый игрок. Вот только он легионер, а у нас их и так перебор.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Danrog
   150 / 837
сегодня в 00:23
Опять напридумывали, зачем он Зениту нужен.
если ты видел матчи Урала, то должен знать, что Эль Кабир очень быстрый и техничный фланговый игрок, с прекрасным дриблингом, ударом и чувством передачи, он совершает одинаково крутые забеги что на десятой, что 90-й минуте. Хорошее видение поля, полезен в атаке и защите, контролирует мяч, борется в каждом эпизоде и тащит Урал вдвоем с Бикфалви.
legendsofsails
legendsofsails
   672 / 837
сегодня в 00:20
Кря-Кря, деза, разумеется...Писать не о чем местным журналюгам.
Заполярный
Заполярный ответил Danrog
   90 / 837
сегодня в 00:13
Опять напридумывали, зачем он Зениту нужен.
Это бакланы под лч укрепляются. ХА ХА ХА. Заодно конкурента ослабляют.
Гридягин
Гридягин
   494 / 837
вчера в 23:38
Просто рифма
Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»

Парадас, Гойло, Молло одобрят
parallels
parallels
   4 / 837
вчера в 23:36
прям готовый полузащитник для ЛЧ )
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 837
вчера в 23:30
Не актуальный вариант!
Danrog
Danrog
   100 / 837
вчера в 23:25
Опять напридумывали, зачем он Зениту нужен.
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