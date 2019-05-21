«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»

вчера, 23:22

«Зенит» интересуется полузащитником «Урала» . Футболист выступает за клуб из Екатеринбурга с начала 2018 года.

В текущем сезоне Эль-Кабир провел 28 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.