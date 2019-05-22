Гендиректор «Сочи»: «Почему только фамилии Денисова и Глушакова всплывают?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» и хавбеку «Спартака» .

Если вы что-то хотите узнать о трансферной политике, это будет напечатано на наших официальных ресурсах. На сегодняшний момент мы находимся в поиске усиления. Пока ничего не изменилось.

Нас всегда интересуют ребята с большим опытом игры в Премьер-Лиге, которые будут себя чувствовать уверенно. Но почему обязательно фамилии Денисова и Глушакова всплывают? Можно перечислять десятки претендентов.

Я не хочу участвовать в этих обсуждениях и тратить на это время. Пока это (разговоры о Денисове и Глушакове в «Сочи», - прим.) не имеет никакой почвы и никаких оснований.