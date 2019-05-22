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Гендиректор «Сочи»: «Почему только фамилии Денисова и Глушакова всплывают?»

сегодня, 19:35

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову и хавбеку «Спартака» Денису Глушакову.

Если вы что-то хотите узнать о трансферной политике, это будет напечатано на наших официальных ресурсах. На сегодняшний момент мы находимся в поиске усиления. Пока ничего не изменилось.

Нас всегда интересуют ребята с большим опытом игры в Премьер-Лиге, которые будут себя чувствовать уверенно. Но почему обязательно фамилии Денисова и Глушакова всплывают? Можно перечислять десятки претендентов.

Я не хочу участвовать  в этих обсуждениях и тратить на это время. Пока это (разговоры о Денисове и Глушакове в «Сочи», - прим.) не имеет никакой почвы и никаких оснований.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   122 / 837
сегодня в 19:46
Потому что овно.Аха))))
Бестрофейный
Бестрофейный
   94 / 837
сегодня в 19:45
И тот, и другой, только разрушать способны и гадить.
Гавроша
Гавроша
   25 / 837
сегодня в 19:39
Тарасовская пресса старается. Они помнят, что раньше сочи называлось Петротрест из СПб.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   70 / 837
сегодня в 19:37
Потому, как скандалисты, у нас про хороших футболистов не принято говорить.
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