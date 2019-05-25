Р. Билялетдинов считает, что ЦСКА финиширует выше «Спартака»

Российский специалист дал прогноз на матчи заключительного тура РПЛ . Экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» полагает, что ЦСКА обойдёт «Спартак» в турнирной таблице.

«Оренбург» - «Спартак» - 1:1

«Оренбург» захочет дома громко хлопнуть дверью. Свой гол забьёт, есть кем. «Спартак» в турбулентном состоянии. У москвичей неважная оборона. Могут выиграть, могут ничего не забить.

ЦСКА - «Крылья Советов» - 2:1