Р. Билялетдинов считает, что ЦСКА финиширует выше «Спартака»

Российский специалист Ринат Билялетдинов дал прогноз на матчи заключительного тура РПЛ. Экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» полагает, что ЦСКА обойдёт «Спартак» в турнирной таблице.
«Оренбург» - «Спартак» - 1:1
«Оренбург» захочет дома громко хлопнуть дверью. Свой гол забьёт, есть кем. «Спартак» в турбулентном состоянии. У москвичей неважная оборона. Могут выиграть, могут ничего не забить.
ЦСКА - «Крылья Советов» - 2:1
ЦСКА будет нацелен на победу, ему она необходима. «Армейцы» медлительную защиту Самары пройдут. А «Крылья» накануне стыковых матчей не будут тратить эмоции, иначе РПЛ не видать.
Ранее защитник ЦСКА Хордур Магнуссон подчеркнул, что текущая задача команды в том, чтобы финишировать выше «Спартака».