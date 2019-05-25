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Р. Билялетдинов считает, что ЦСКА финиширует выше «Спартака»

сегодня, 01:30
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Российский специалист Ринат Билялетдинов дал прогноз на матчи заключительного тура РПЛ. Экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» полагает, что ЦСКА обойдёт «Спартак» в турнирной таблице.

«Оренбург» - «Спартак» - 1:1

«Оренбург» захочет дома громко хлопнуть дверью. Свой гол забьёт, есть кем. «Спартак» в турбулентном состоянии. У москвичей неважная оборона. Могут выиграть, могут ничего не забить.

ЦСКА - «Крылья Советов» - 2:1

ЦСКА будет нацелен на победу, ему она необходима. «Армейцы» медлительную защиту Самары пройдут. А «Крылья» накануне стыковых матчей не будут тратить эмоции, иначе РПЛ не видать.

Ранее защитник ЦСКА Хордур Магнуссон подчеркнул, что текущая задача команды в том, чтобы финишировать выше «Спартака».

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   12 / 839
сегодня в 02:30
Свиням пятое место привычнее, им там комфортно.
parallels
parallels
   4 / 839
сегодня в 01:49
спартачам не до футбола - они уже одной ногой в праздничной бане, растопленной по случаю невылета в фнл в этом сезоне.
Озеров
Озеров
   28 / 839
сегодня в 01:49
Собаки лают...........
Sunny.
Sunny.
   380 / 839
сегодня в 01:34
Спартачек затащит судейка , будет скандальный матч
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