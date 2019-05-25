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Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 года

сегодня, 14:39

Томас Тухель продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года. Сегодня французский клуб официально объявил о продлении контракта с главным тренером.

Немецкий специалист возглавил команду в июне 2018 года. В этом сезоне ПСЖ без проблем выиграл чемпионат Франции, однако уступил оба Кубка страны и рано вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, пресса ранее связывала с парижанами Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   312 / 841
сегодня в 16:04
сочувствую глорам мешка
handreb
handreb ответил Zenit_84
   75 / 841
сегодня в 15:52
Ну, Тухель...
Это что означает?
Zenit_84
Zenit_84
   155 / 841
сегодня в 15:42
Ну, Тухель...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 841
сегодня в 15:39
ПСЖ пришел тухель.
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   65 / 841
сегодня в 15:38
ну прям отлично ... мы официально без тренера до 2021 года . да здравствует продолжение беспредела внутри команды ! УРА 😕
твой петушок вряд ли будет столько сидеть в мешке
Neymar 10
Neymar 10 ответил Шишанутый
   467 / 841
сегодня в 15:33
я боюсь что теперь и это нам не светит ! если ещё и не усилимся за лето в защите и опорной зоне то можно смело найти девушку , работу , отслужить годик в армии , помочь маме на кухне ... да что угодно но уж точно не смотреть на мучения и скандалы парижан в след сезоне
Neymar 10
Neymar 10
   467 / 841
сегодня в 15:27
ну прям отлично ... мы официально без тренера до 2021 года . да здравствует продолжение беспредела внутри команды ! УРА 😕
beefs
beefs
   141 / 841
сегодня в 15:25
Удачи в дальнейшей карьере...
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 841
сегодня в 15:23
C этим тухлым тренеришкой Псж не чего не светит. Снова в будущем сезоне вылетят в плей офе из Лч.
spartach091
spartach091
   179 / 841
сегодня в 15:21
Шейхи думают, что из тухеля получится 2клопп.
particular
particular
   1 / 841
сегодня в 15:16
Похоже, парижане, не меняя коней на переправе, будут брать измором..:))
Хотя, возможно, последуют тонкие ходы и комбинации на стайерской дистанции последующих сезонов..:))
Брулин
Брулин
   73 / 841
сегодня в 15:06
Кажется, шейхи реально хотят сваливать оттуда
ДСА
ДСА
   91 / 841
сегодня в 14:56
Дешёвый специалист, много не просит.
mangoх12
mangoх12
   19 / 841
сегодня в 14:50
до того времени мешок проТУХнет
cska plus
cska plus
   5 / 841
сегодня в 14:50
Отлично, может мешеу придёт конец.
Alpribas
Alpribas
   62 / 841
сегодня в 14:41
Ничего не изменится.
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