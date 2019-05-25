Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 года

сегодня, 14:39

продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года. Сегодня французский клуб официально объявил о продлении контракта с главным тренером.

Немецкий специалист возглавил команду в июне 2018 года. В этом сезоне ПСЖ без проблем выиграл чемпионат Франции, однако уступил оба Кубка страны и рано вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, пресса ранее связывала с парижанами Массимилиано Аллегри.