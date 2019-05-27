Сборная Англии назвала итоговый состав на полуфинал Лиги Наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из итогового состава команды Кирана Триппьера, Харри Уинкса, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса, которые вошли в предварительную заявку.
В этом составе «три льва» будут готовиться к полуфинальному матчу Лиги Наций против Нидерландов.
Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Дэнни Роуз, Джо Гомес, Джон Стоунз, Кайл Уокер.
Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Деклан Райс.
Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.