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Сборная Англии назвала итоговый состав на полуфинал Лиги Наций

вчера, 23:14

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из итогового состава команды Кирана Триппьера, Харри Уинкса, Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса, которые вошли в предварительную заявку.

В этом составе «три льва» будут готовиться к полуфинальному матчу Лиги Наций против Нидерландов.

Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Дэнни Роуз, Джо Гомес, Джон Стоунз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Деклан Райс.

Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.

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Artuom
Artuom
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вчера в 23:48
Полузащита далеко не топ... но какая есть))
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