Стам: «Сульшеру предстоит построить практически новую команду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что предстоит серьезная работа с командой в межсезонье.

Учитывая то, как сложились последние сезоны для МЮ , то Сульшеру предстоит заново построить команду. Нужно взвесить все за и против. Сульшеру предстоит принять сложные решения, с кем расстаться, кого купить, но именно так и нужно действовать, если ты хочешь добиваться высоких целей.