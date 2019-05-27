Стам: «Сульшеру предстоит построить практически новую команду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам считает, что Оле-Гуннару Сульшеру предстоит серьезная работа с командой в межсезонье.
Учитывая то, как сложились последние сезоны для МЮ, то Сульшеру предстоит заново построить команду. Нужно взвесить все за и против. Сульшеру предстоит принять сложные решения, с кем расстаться, кого купить, но именно так и нужно действовать, если ты хочешь добиваться высоких целей.
Напомним, что на данный момент Сульшер работает над тем, чтобы сохранить в команде Поля Погба.