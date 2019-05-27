ГлавнаяНовости

Стам: «Сульшеру предстоит построить практически новую команду»

вчера, 23:43

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам считает, что Оле-Гуннару Сульшеру предстоит серьезная работа с командой в межсезонье.

Учитывая то, как сложились последние сезоны для МЮ, то Сульшеру предстоит заново построить команду. Нужно взвесить все за и против. Сульшеру предстоит принять сложные решения, с кем расстаться, кого купить, но именно так и нужно действовать, если ты хочешь добиваться высоких целей.

Напомним, что на данный момент Сульшер работает над тем, чтобы сохранить в команде Поля Погба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальехо не хочет покидать «Реал»
Вчера, 23:01 Комментарии0
Де Лигт: «Не исключаю, что могу провести в „Аяксе“ еще один сезон»
Вчера, 22:37 Комментарии3
В «Ювентусе» не планируют расставаться с Дибалой
Вчера, 21:40 Комментарии2
Бруну Фернандеш отрицает переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:26 Комментарии0
Тренер «Астон Виллы»: «Потенциал нашей команды огромен»
Вчера, 21:10 Комментарии2
Слуцкий: «Акинфеев - самый гениальный футболист из тех, с кем я работал»
Вчера, 20:58 Комментарии31
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100