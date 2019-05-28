Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Сучек не планирует переходить в «Спартак».
24-летний игрок хочет попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы, а переезд в Россию для него не в приоритете.
При этом саму «Славию», по слухам, должно было устроить предложение «красно-белых» по хавбеку.
В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата.
Соучек собирался переходить в Спартак
Авторы, вы как то с орфографией разберитесь
Прежде чем бумагу марать
Соучек собирался переходить в Спартак
Авторы, вы как то с орфографией разберитесь
Прежде чем бумагу марать
лишь бы Литейного и Манго с печки оторвать)
лишь бы Литейного и Манго с печки оторвать)