ГлавнаяНовости

Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

сегодня, 14:47

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Сучек не планирует переходить в «Спартак».

24-летний игрок хочет попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы, а переезд в Россию для него не в приоритете.

При этом саму «Славию», по слухам, должно было устроить предложение «красно-белых» по хавбеку.

В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Мохаммади может переехать в Англию»
Вчера, 16:49 Комментарии5
СлухиБухаров покинет «Рубин»
Вчера, 11:07 Комментарии15
Касаев, скорее всего, покинет «Сочи»
25 мая Комментарии5
СлухиСмолов может вернуться в «Динамо»
24 мая Комментарии51
СлухиБеленов может продолжить карьеру в «Ахмате»
24 мая Комментарии7
Слухи«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»
24 мая Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexando1974
alexando1974
   595 / 829
сегодня в 15:30
правильно нечего в этом днище делать лучше уехать в Европу!
4RT
4RT
   582 / 829
сегодня в 15:24
Чё за криворукий у вас там текст набирает? Томаш Соучек (чеш. Tomáš Souček; родился 27 февраля 1995 года в городе Гавличкув-Брод, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Славия» и сборной Чехии.
alexgurzan
alexgurzan ответил Биргер
   81 / 829
сегодня в 15:23
Перед переходом в Спартак нужно цирковое училище закончить , сказал Сучек
:D
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 15:21
    Дракон1988
    Дракон1988
       149 / 829
    сегодня в 15:21
    С такой фамилией ехать в Россию не стоит конечно))Тем более в Спартак))
    Биргер
    Биргер
    сегодня в 15:18
    Перед переходом в Спартак нужно цирковое училище закончить , сказал Сучек
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       39 / 829
    сегодня в 15:15
    Пиджак хлопнул по столу и потребовал у Федуна покупки Сучек!
    Gelious
    Gelious
       156 / 829
    сегодня в 15:14
    "Не горит желанием" - это в слезах заверяет текущий клуб свой, что готов продолжать играть даже бесплатно, лишь бы не в баню?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       39 / 829
    сегодня в 15:10
    Глушаков растопил баню для Сучек.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 829
    сегодня в 15:08
    От Спартаку даже Сучеки шарахаются!!!
    mikysss
    mikysss
       166 / 829
    сегодня в 15:06
    Судя по фамилии он тут и нахер не сдался пусть бомжи его в 12-й состав забирают
    severnyj84
    severnyj84
       28 / 829
    сегодня в 14:59
    К свиньям никто не горит желанием переходить, ни Сучек, ни Малиновский, все знают, что это полное днище.
    11-и метровый
    11-и метровый
       17 / 829
    сегодня в 14:57
    Фамилия вообще-то чисто спартаковская, Сучек, подходит к гею ЖигО.
    Albasin
    Albasin
       10 / 829
    сегодня в 14:56
    Даже Сучеки в спартак не хотят идти, дожились.
    Benazir Mardanov
    Benazir Mardanov
    сегодня в 14:56
    ппц
    МКС
    МКС
       16 / 829
    сегодня в 14:55
    Сучек собирает зенит

    Соучек собирался переходить в Спартак

    Авторы, вы как то с орфографией разберитесь

    Прежде чем бумагу марать
    Юрниекс
    Юрниекс
       188 / 829
    сегодня в 14:55
    ...а по фамилии подошел бы...Но ни каждый Сучек- клоун...
    матос
    матос
       450 / 829
    сегодня в 14:54
    ну и Бог с ним.
    Союзник противников
    Союзник противников
       22 / 829
    сегодня в 14:53
    СоУчек,провокаторы,СоУчек...
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       5 / 829
    сегодня в 14:51
    Не хочет быть клоуном в шапито Федуна.
    LOpp
    LOpp
       20 / 829
    сегодня в 14:51
    в заголовке сказано что не хочет в Спартак, а в тексте, что не хочет в Россию....

    лишь бы Литейного и Манго с печки оторвать)
    Don trambon
    Don trambon
       58 / 829
    сегодня в 14:49
    бугага. Норм парень, сечёт фишку.
    konstantin_t
    konstantin_t
       401 / 829
    сегодня в 14:48
    потому как там своих Сучек хватает
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100