Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

сегодня, 14:47

Полузащитник пражской «Славии» не планирует переходить в «Спартак».

24-летний игрок хочет попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы, а переезд в Россию для него не в приоритете.

При этом саму «Славию», по слухам, должно было устроить предложение «красно-белых» по хавбеку.

В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата.