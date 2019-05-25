Касаев, скорее всего, покинет «Сочи»

сегодня, 21:14

Полузащитник «Сочи» с высокой долей вероятности покинет клуб.

Контракт игрока принадлежит «Локомотиву», а в «Сочи» футболист играл на правах аренды. При этом договор Касаева с «Локо» летом заканчивается.

До этого большую часть зарплаты Касаева в размере 8,5 млн рублей в месяц платили «железнодорожники». «Сочи» не сможет предложить 33-летнему игроку таких условий и близко, Касаеву придется соглашаться практически на десятикратное уменьшение оклада, если он захочет продолжать выступать в составе южан.

В то же время руководство «Сочи» особо и не желает оставлять Касаева, в отличие от главного тренера команды Александра Точилина.