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Касаев, скорее всего, покинет «Сочи»

сегодня, 21:14

Полузащитник «Сочи» Алан Касаев с высокой долей вероятности покинет клуб.

Контракт игрока принадлежит «Локомотиву», а в «Сочи» футболист играл на правах аренды. При этом договор Касаева с «Локо» летом заканчивается.

До этого большую часть зарплаты Касаева в размере 8,5 млн рублей в месяц платили «железнодорожники». «Сочи» не сможет предложить 33-летнему игроку таких условий и близко, Касаеву придется соглашаться практически на десятикратное уменьшение оклада, если он захочет продолжать выступать в составе южан.

В то же время руководство «Сочи» особо и не желает оставлять Касаева, в отличие от главного тренера команды Александра Точилина.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   717 / 830
сегодня в 21:46
А куда?
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 830
сегодня в 21:40
До фига получает.
счет 7-0
счет 7-0
   64 / 830
сегодня в 21:16
Удачи Касаеву найти себе клуб!
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