Агент: «Мохаммади может переехать в Англию»

Бывший защитник «Ахмата» может остаться в России. Об этом заявил агент игрока Шандор Варга.

К Мохаммади есть интерес из ведущих чемпионатов. Большой интерес из Англии, из других чемпионатов топ-5. Также интересуются им в Азии и на Ближнем Востоке. Но пока все переговоры только предварительные, никакой конкретики. Приоритет самого Милада — остаться в России. Ему тут все нравится, он позитивно относится к стране и чемпионату. Хотя, конечно, если его пригласит европейский топ-клуб, отказать будет сложно.