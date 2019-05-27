ГлавнаяНовости

Агент: «Мохаммади может переехать в Англию»

сегодня, 16:49

Бывший защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может остаться в России. Об этом заявил агент игрока Шандор Варга

К Мохаммади есть интерес из ведущих чемпионатов. Большой интерес из Англии, из других чемпионатов топ-5. Также интересуются им в Азии и на Ближнем Востоке. Но пока все переговоры только предварительные, никакой конкретики. Приоритет самого Милада — остаться в России. Ему тут все нравится, он позитивно относится к стране и чемпионату. Хотя, конечно, если его пригласит европейский топ-клуб, отказать будет сложно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБухаров покинет «Рубин»
Сегодня, 11:07 Комментарии13
Касаев, скорее всего, покинет «Сочи»
25 мая Комментарии5
СлухиСмолов может вернуться в «Динамо»
24 мая Комментарии51
СлухиБеленов может продолжить карьеру в «Ахмате»
24 мая Комментарии7
Слухи«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»
24 мая Комментарии23
Слухи«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»
24 мая Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   183 / 837
сегодня в 18:03
Да не надо гнать,что в нем кроме скорости,добежит до угловой отметки и все,далее его профессионализм заканчивается,не пробить,не навесить толком,а самому попробовать забить я и не говорю.
kotmyshka
kotmyshka
   101 / 837
сегодня в 17:17
набивает цену
Морозовский
Морозовский
   19 / 837
сегодня в 17:13
Это будущий баклан! "Зенит" халяау не упустит!
bojarind
bojarind
   195 / 837
сегодня в 16:53
Условно им могут интересоваться многие клубы Европы, а оказаться может и в свинарнике.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100