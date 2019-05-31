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Сборная России в составе 28 игроков провела тренировку

31 мая 2019, 12:07

Почти все игроки, вызванные в сборную России на отборочные матчи Евро-2020, приняли участие в сегодняшней тренировке. Команда в составе 28 футболистов готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев из-за травмы не прибудет в расположение сборной, а форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко присоединится к сборной 2 июня.

Ранее была объявлена заявка Сан-Марино на матч с россиянами.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni
   444 / 816
01 июня в 07:38
Перспективы нашей Сборнаяй лучше всего показывает свежая новость с ЧМ U-20. В плей-офф Новая Зеландия, Мали, Япония. А наши туда даже не отобрались. Такое вот будущее нас ожидает. И чего там сегодня наломает лысый и усатый...
мяч квадратный
мяч квадратный
   425 / 816
31 мая в 23:08
И кто эти 28 игроков? Я что гуглить должен? Я на новостном футбольном портале или где? **** *** (с} (Лавров)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   274 / 816
31 мая в 21:43
Удачи и без травм!
pomor45
pomor45
   283 / 816
31 мая в 20:34
Самое занимательное в этой истории то, что у Сан-Марино есть сборная, а у сборной России есть шанс опозориться: хоть один, да есть.
lotsman
lotsman
   189 / 816
31 мая в 18:14
Для тренировки подойдёт и Сан-Марино
112910315
112910315
   13 / 816
31 мая в 18:05
Удачи, и главное без сюрпризов с Кипром)
cevin cigan
cevin cigan ответил Казанский
   7 / 816
31 мая в 17:31
Команда в составе 28 футболистов готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня). ------------------ Пипец,а с Папой Римским почему не договорились о спариннге со сборной Ватикана?
Ты бы с удовольствием посмотрел матч Бразилия-Россия. Отличный товарняк! У типуликов только чемп закончился и сразу в огонь? Для чего?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
31 мая в 17:20
Хороших игр и побольше голов!
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
31 мая в 17:19
Да, в матче со сборной Сан-Марино можно дать шанс и русскому "Ибрагимовичу" в лице Комличенко) Успехов ему и всей сборной России!
Багров-брат
Багров-брат
   361 / 816
31 мая в 16:41
Удачи нашим парням! Больше забить! Не пропускать! Без травм!...)))
shlomo
shlomo
   71 / 816
31 мая в 16:13
Дай Бог чтобы все получтлось.....удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
31 мая в 16:06
Самое время проверить новичков!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   173 / 816
31 мая в 14:53
Без травм пожалуйста.
ОПС
ОПС
   158 / 816
31 мая в 14:29
Тут, как говорится, без вопросов. Соперники нашим по зубам.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
31 мая в 14:27
Глупый вопрос. Сколько наберут очков?
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
31 мая в 14:14
Кипр не проходной двор...
waren61rus
waren61rus
31 мая в 13:40
Должны брать 6 очков)
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
31 мая в 13:20
удачи
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   490 / 816
31 мая в 13:04
про Смолов незабудьте
ekliziast
ekliziast ответил Знатог
   352 / 816
31 мая в 12:51
а с чертями играли?
Так ведь Зенит в отпуск ушёл , где их собирать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   245 / 816
31 мая в 12:39
Удачи Сборной и без 🤕 травм.
Казанский
Казанский ответил Grabovsky
   87 / 816
31 мая в 12:38
Может потому что жеребьёвка такая? Глянь группу выйди с соккера. Хотя вам в казане не до футбола. Лучше за хоккей топи
Это сборная России в группе 12ников от футбола оказалась?Вообще жесть,как опустили Дзюбу
drug01
drug01
   64 / 816
31 мая в 12:38
Удачи вам в новом сезоне!
Grabovsky
Grabovsky ответил Казанский
   252 / 816
31 мая в 12:33
Может потому что жеребьёвка такая? Глянь группу выйди с соккера. Хотя вам в казане не до футбола. Лучше за хоккей топи
Alpribas
Alpribas ответил Казанский
   237 / 816
31 мая в 12:33
Команда в составе 28 футболистов готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня). ------------------ Пипец,а с Папой Римским почему не договорились о спариннге со сборной Ватикана?
Остро сказал, только где смеяться?
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
31 мая в 12:24
Удачи ребятам
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   173 / 816
31 мая в 12:23
Сборникам нет отдыха.
Знатог
Знатог
   455 / 816
31 мая в 12:23
а с чертями играли?
Казанский
Казанский
   87 / 816
31 мая в 12:22
Команда в составе 28 футболистов готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
------------------
Пипец,а с Папой Римским почему не договорились о спариннге со сборной Ватикана?
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 12:17
Удачи нашей сборной!
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