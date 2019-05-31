Сборная России в составе 28 игроков провела тренировку

Почти все игроки, вызванные в сборную России на отборочные матчи Евро-2020, приняли участие в сегодняшней тренировке. Команда в составе 28 футболистов готовится к матчам против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев из-за травмы не прибудет в расположение сборной, а форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко присоединится к сборной 2 июня.
Ранее была объявлена заявка Сан-Марино на матч с россиянами.
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Пипец,а с Папой Римским почему не договорились о спариннге со сборной Ватикана?
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Пипец,а с Папой Римским почему не договорились о спариннге со сборной Ватикана?