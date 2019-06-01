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Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

01 июня 2019, 19:30

«Млада Болеслав» победила «Баник» в финальном матче плей-офф за право выхода в Лигу Европы.

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил россиянин Николай Комличенко.

В следующем сезоне «Млада Болеслав» начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Комличенко, получивший вызов в сборную России, забил 29 голов по итогам сезона.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv ответил Ваня лучший
   80 / 816
02 июня в 16:54
Обычно стиль под игроков подстраивают, а не наоборот.
у той же барсы на этот счет свое мнение
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Так Себе Аналитик
   215 / 816
02 июня в 10:38
Петржела хорошо знает психологию игроков. Например, про Аршавина он говорил, что тот очень талантлив, но никогда не станет супер-топор, потому что деньги для него важнее футбола. Также он говорил про Денисова, когда тот ещё только подводился к команде, что он добьётся многого. Поэтому стоит Власту послушать, хотя и он может ошибиться.
Прост когда он размышляет на тему "бомбардиров", я сразу вспоминаю его Гартига и Кинцла. Еще был македонец один. Чадиковски вроде.
Поэтому...)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил dino-hsv
   121 / 816
02 июня в 08:05
Обычно стиль под игроков подстраивают, а не наоборот.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 21:44
Черчесов в экстазе.
Лакшери
Лакшери
   110 / 816
01 июня в 21:36
Эхх скорей бы его нормальный клуб купил и все эксперты снизу увидели чего стоит этот супер нап. УРОВЕНЬ КОМЛИЧЕНКО - ФНЛ !!! СКА ХОТЬ ПОСМОТРИТЕ КАК ОН ЭТИ ГОЛЫ ЗАБИВАЛ ! Любят в России расхваливать своих , патриоты еные.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 20:37
Теперь у "Спартака" появился шанс вылететь от "Млады Болеслав"
dino-hsv
dino-hsv ответил Ваня лучший
   80 / 816
01 июня в 20:08
Непонятно почему он КРАСНОДАРУ не подошёл. Вроде молодой, забивной, да и не хуже Ари
по стилю никак не вписывается. это обычный топорный столб, в комбинациях не участвует, 1 в 1 не обыгрывает. для краснодара и его футбола - это минус 1 игрок на поле
Ваня лучший
Ваня лучший
   121 / 816
01 июня в 20:00
Непонятно почему он КРАСНОДАРУ не подошёл. Вроде молодой, забивной, да и не хуже Ари
ermak6848
ermak6848
   139 / 816
01 июня в 19:50
Хорошая новость, что россиянин забивает решающие голы в матчах...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Kurt Bekelman
   5 / 816
01 июня в 19:44
Петржела хорошо знает психологию игроков. Например, про Аршавина он говорил, что тот очень талантлив, но никогда не станет супер-топор, потому что деньги для него важнее футбола. Также он говорил про Денисова, когда тот ещё только подводился к команде, что он добьётся многого. Поэтому стоит Власту послушать, хотя и он может ошибиться.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
01 июня в 19:36
не понимаю я трепунов всяких. Вот. что ниже отписался. Да и Петржела.
Парень делает свое дело - забивает
И это высмеивают
Если не забивают - тоже высмеивают
Что не так с их развитием?
Jay Jay Okocha
Jay Jay Okocha
   508 / 816
01 июня в 19:34
Молодец парень, забьёт Санмарине и тогда его точно купбт в Барселонау
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