Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» в финальном матче плей-офф за право выхода в Лигу Европы.
Единственный гол в матче на 12-й минуте забил россиянин Николай Комличенко.
В следующем сезоне «Млада Болеслав» начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Комличенко, получивший вызов в сборную России, забил 29 голов по итогам сезона.
Поэтому...)))
Поэтому...)))
Парень делает свое дело - забивает
И это высмеивают
Если не забивают - тоже высмеивают
Что не так с их развитием?
Парень делает свое дело - забивает
И это высмеивают
Если не забивают - тоже высмеивают
Что не так с их развитием?