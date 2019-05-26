Дм. Черышев: «„Валенсия“ заслуженно победила „Барселону“»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу «Валенсии» над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании.

Эмоции переполняют, младший сын Данила вчера выбежал на поле после финального свистка. Разрешили семьям сфотографироваться с кубком Испании. Выиграть кубок Испании - это огромное достижение для «Валенсии». Они заняли 4-е место в чемпионате страны и будут участвовать в Лиге чемпионов. Они вчера заслуженно победили «Барселону». Терпели на протяжении долгого времени владение мячом каталонцами. Но как говорится во времена войны: «победа будет за нами».