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Дм. Черышев: «„Валенсия“ заслуженно победила „Барселону“»

сегодня, 15:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу «Валенсии» над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании.

Эмоции переполняют, младший сын Данила вчера выбежал на поле после финального свистка. Разрешили семьям сфотографироваться с кубком Испании. Выиграть кубок Испании - это огромное достижение для «Валенсии». Они заняли 4-е место в чемпионате страны и будут участвовать в Лиге чемпионов. Они вчера заслуженно победили «Барселону». Терпели на протяжении долгого времени владение мячом каталонцами. Но как говорится во времена войны: «победа будет за нами».

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Все комментарии
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   316 / 832
сегодня в 16:10
осталось Барселоне Анжи проиграть, повезло что с Анжи играть не будут
valera666
valera666
   508 / 832
сегодня в 16:03
ага, 80% матча на половине Барселоны был только вратарь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   94 / 832
сегодня в 16:01
Молодцы,что победили но не заслуженно.Для меня заслуженная победа,это как Ливерпуль заслуженно победил заставив игроков Барсы дрожать от начала до конца,от страха забывали в какой команде они играют.
Alpribas
Alpribas
   83 / 832
сегодня в 15:22
Валенсию с победой!
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