Дм. Черышев: «Рейес был одним из самых добрых и отзывчивых людей»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» рассказал о бывшем футболисте «Севильи» , который погиб сегодня в ДТП .

Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушел такой замечательный человек.

Я с ним пересекался в «Севилье», а в «Зените» виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы еще и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря.