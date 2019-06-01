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Дм. Черышев: «Рейес был одним из самых добрых и отзывчивых людей»

01 июня 2019, 16:13

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о бывшем футболисте «Севильи» Хосе Антонио Рейесе, который погиб сегодня в ДТП.

Это трагедия, Рейес — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят. Очень жаль, что ушел такой замечательный человек.

Я с ним пересекался в «Севилье», а в «Зените» виделся, когда петербуржцы играли против его команды. Но самое главное, что мы еще и общались. Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 816
01 июня в 18:41
Эх очень жаль. Классный игроком был.
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 16:25
Жаль . Земля пухом .
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