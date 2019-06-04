Де Лигт: «Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший»

Капитан «Аякса» в интервью RTL4 признался, что получил несколько выгодных предложений от клубов.

Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший.

Я очень взволнован тем, что со мной может произойти в ближайшем будущем, но я стараюсь сохранять спокойствие.

Очевидно, есть вариант, который лучше, чем другие.