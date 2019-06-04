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Де Лигт: «Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший»

сегодня, 13:51

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт в интервью RTL4 признался, что получил несколько выгодных предложений от клубов.

Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший. 

Я очень взволнован тем, что со мной может произойти в ближайшем будущем, но я стараюсь сохранять спокойствие. 

Очевидно, есть вариант, который лучше, чем другие.

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Все комментарии
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   467 / 828
сегодня в 17:13
Очевидный и лучший вариант это нынешний победитель ЛЧ
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил la_masia
   162 / 828
сегодня в 16:27
Да тут сомнений нет...но он сам медлит...или не хочет или там агент...
la_masia
la_masia ответил Barcelona_Rostov
   105 / 828
сегодня в 15:37
Я думаю что Де Лигт прошел бы сразу в основу. А Пике, если его посадить на лавку, то он карьеру закончит)))
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил la_masia
   162 / 828
сегодня в 15:33
Вот видишь...остаются Пике и Лангле...здоровые,так что Де Лигт нужен...но сейчас неизвестно захочет ли...
la_masia
la_masia ответил Barcelona_Rostov
   105 / 828
сегодня в 15:31
Тодибо мне вообще не понравился, вообще не вписывается в игру.
Умтити травмировался и я читал что с восстановлением проблемы, он вроде как здоров, а вроде и нет, как бы не обрести второго Фермалена.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   232 / 828
сегодня в 15:24
Смотри не прогадай.
КЭТиК
КЭТиК
   60 / 828
сегодня в 15:09
Попросту устроил аукцион предложений и ждет еще улучшенных предложений.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил la_masia
   162 / 828
сегодня в 15:07
Если купить его,то 4 ЦЗ будет...правда есть еще Тодибо,но его можно в аренду...
А так надо усилить центр и купить нарадающего..Суарес сдал...
Ну и как то избавиться от Коутиньо....
la_masia
la_masia ответил Barcelona_Rostov
   105 / 828
сегодня в 14:53
Бывает)))
Просто его брать некуда, цз много, кого то на лавку сажать или продавать.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил la_masia
   162 / 828
сегодня в 14:51
Через год,если он его сильно проведет,то будут просить не 75 млн. А 120....если брать то сейчас.....
Извини ,случайно на жалобу нажал
la_masia
la_masia ответил Leha-ha50
   105 / 828
сегодня в 14:37
Ему бы годик в Аяксе поиграть, а на следующий в Барсу)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 14:31
Интересно , где в конечном итоге окажется Матийс?!?
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