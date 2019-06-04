Де Лигт: «Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший»

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт в интервью RTL4 признался, что получил несколько выгодных предложений от клубов.
Сейчас у меня есть несколько вариантов, и я хочу выбрать лучший.
Я очень взволнован тем, что со мной может произойти в ближайшем будущем, но я стараюсь сохранять спокойствие.
Очевидно, есть вариант, который лучше, чем другие.
Умтити травмировался и я читал что с восстановлением проблемы, он вроде как здоров, а вроде и нет, как бы не обрести второго Фермалена.
Умтити травмировался и я читал что с восстановлением проблемы, он вроде как здоров, а вроде и нет, как бы не обрести второго Фермалена.
А так надо усилить центр и купить нарадающего..Суарес сдал...
Ну и как то избавиться от Коутиньо....
А так надо усилить центр и купить нарадающего..Суарес сдал...
Ну и как то избавиться от Коутиньо....
Просто его брать некуда, цз много, кого то на лавку сажать или продавать.
Просто его брать некуда, цз много, кого то на лавку сажать или продавать.
Извини ,случайно на жалобу нажал
Извини ,случайно на жалобу нажал