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В. Габулов: "Думаю, нам по силам догнать «Зенит»

08 декабря 2014, 18:24
 Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов оценил промежуточные итоги сезона.
 
– Я доволен тем, как мы провели осеннюю часть Премьер-Лиги. Мы недалеко от «Зенита», есть еще игра в запасе. Думаю, что нам по силам догнать петербургский клуб.
 
О том, есть ли уже в команде новогоднее настроение
 
– Нет, пока еще рано. Сейчас у меня рабочее настроение: предстоит ответственная игра с ПСВ. Конечно, результат над нами не довлеет, но мы все равно мотивированы. Мы все профессионалы, любим футбол и получаем от игры удовольствие. А от побед еще больше! К тому же никто не отменял рейтинг УЕФА. Мы хотим внести очки в копилку страны и клуба.
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