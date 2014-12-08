В. Габулов: "Думаю, нам по силам догнать «Зенит»

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов оценил промежуточные итоги сезона.
– Я доволен тем, как мы провели осеннюю часть Премьер-Лиги. Мы недалеко от «Зенита», есть еще игра в запасе. Думаю, что нам по силам догнать петербургский клуб.
О том, есть ли уже в команде новогоднее настроение
– Нет, пока еще рано. Сейчас у меня рабочее настроение: предстоит ответственная игра с ПСВ. Конечно, результат над нами не довлеет, но мы все равно мотивированы. Мы все профессионалы, любим футбол и получаем от игры удовольствие. А от побед еще больше! К тому же никто не отменял рейтинг УЕФА. Мы хотим внести очки в копилку страны и клуба.