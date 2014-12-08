В. Габулов: "Думаю, нам по силам догнать «Зенит»

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08 декабря 2014, 18:24

Вратарь московского «Динамо» оценил промежуточные итоги сезона. оценил промежуточные итоги сезона.

– Я доволен тем, как мы провели осеннюю часть Премьер-Лиги. Мы недалеко от «Зенита», есть еще игра в запасе. Думаю, что нам по силам догнать петербургский клуб.

О том, есть ли уже в команде новогоднее настроение