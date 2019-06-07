Горшков: «Адвокат всегда стоял на стороне игроков»

Бывший игрок «Зенита» вспомнил совместную работу с иностранными тренерами команды.

«Зенит» при Адвокате начал работать по западным стандартам? Первым привнес европейский подход Петржела. Он изменил подготовку к матчам, не было длительных карантинов. Поменял отношения игроков. Говорил, что игра - это праздник, а не рутинная работа. Мы не должны быть зажатыми, больше улыбаться. Властимил раскрепостил ­команду. Адвокат продолжил европейскую линию. Голландец требовал качества во всем. Например, поля на сборах, отели, перелеты. Еще в начале его работы мы прилетели в Москву, и нам не предоставили автобус, перепутали аэропорт. Команда добиралась до гостиницы на такси! Дик просто негодовал! После того случая клуб заказывал транспорт, который встречал нас прямо у трапа самолета. Команда не теряла времени. Адвокат требовал, чтобы все приходили на завтрак или обед в одинаковой форме, вплоть до носков.

Он хотел, чтобы команде предоставляли «Боинг» не старше двух лет? Я тоже слышал такую историю. Адвокат хотел летать на «свежих» самолетах. Впрочем, это могут подтвердить только руководители «Зенита». И все это не пижонство. Он уделял внимание каждой мелочи в подготовке, восстановлении. Такой профессиональный подход принес результат. Дик всегда стоял на стороне игроков. Именно он сумел убедить руководство, чтобы одинаковые премиальные за победу выплачивались всем без исключения, кто попадал в заявку. Это создавало здоровую конкуренцию в коллективе.

При Адвокате приходилось общаться на английском. Большинство могли как-то объясняться. Ну и, конечно, помогал переводчик. Понятно, что в быту иностранцы или русскоязычные больше общались между собой. Однако и здесь Адвокат пытался объединить команду. До его прихода столы накрывались для четырех человек. Дик потребовал поставить три больших стола, человек по восемь, чтобы люди общались между собой. И рассаживались все подряд, независимо от национальности и языка. Не было уже маленьких групп. Всегда на выезд человек из клуба прилетал за день до приезда команды и все эти вещи контролировал. Для России это был верх профессионализма.