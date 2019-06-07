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Веретенников: «Сборная России попала в достаточно непредсказуемую группу»

сегодня, 08:31

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников рассуждает о предстоящем матче сборной России против команды Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Мы попали в достаточно непредсказуемую группу, но таких соперников нужно однозначно обыгрывать и двигаться дальше. Я не думаю, что со стороны нашей сборной будет какая-то недооценка. У Кипра команда посильнее, чем у Сан-Марино, поэтому против него должно получиться немножко сложнее. 

Тренерский штаб всё делает правильно. Он держит руку на пульсе всех игроков, которые выделяются в своих клубах. Сначала был расширенный список, в который попало ещё больше тех, кто раньше вызывался в сборную редко или вообще никогда. Всем дали понять, что за ними следят и шанс оказаться в национальной ­команде есть у каждого. Ведь вызвали же в сборную Комличенко из чемпионата Чехии. Человек показывал хороший результат и забивал практически в каждом матче - вот и получил свой шанс.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 08:39
Простая и группа: Бельгия первая, мы вторые.
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