Веретенников: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

Бывший игрок сборной России прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ .

«Зенит» стал чемпионом заслуженно - и по составу, и по инфраструктуре, и по болельщикам. «Локомотив» после неудачного начала стал выступать достаточно ровно и в тяжёлой борьбе с «Краснодаром» занял второе место. Порадовало, что ЦСКА до последнего сражался за места в верхней части таблицы. Всем казалось, что после ухода стольких игроков армейцы окажутся во второй восьмёрке, но они опровергли эти прогнозы. Если бы ЦСКА не упустил победу над «Уфой» и не потерял ещё несколько очков, то мог бы побороться и за серебро, но молодым футболистам свойственна нестабильность.

В позапрошлом чемпионате сильнее всех был «Локомотив», а в прошлом удача и мастерство оказались на стороне «Зенита». Плюс ещё сказался тот факт, что у питерцев большая скамейка: им хватило футболистов, чтобы грамотно распределить между ними игровое время на весь сезон. Если кто-то в «Зените» получал травму или терял форму, то его меняли в основном составе спокойно и безболезненно. Огромную пользу питерцам принесло и приобретение Азмуна, который забивал весной практически в каждом матче.

Я очень рад за Сергея Семака, честь ему и хвала. Хотя многие вначале скептически относились к его назначению, он настойчиво шёл к своей цели и сделал «Зенит» чемпионом.