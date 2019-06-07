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Веретенников: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

сегодня, 08:44

Бывший игрок сборной России Олег Веретенников прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом заслуженно - и по составу, и по инфраструктуре, и по болельщикам. «Локомотив» после неудачного начала стал выступать достаточно ровно и в тяжёлой борьбе с «Краснодаром» занял второе место. Порадовало, что ЦСКА до последнего сражался за места в верхней части таблицы. Всем казалось, что после ухода стольких игроков армейцы окажутся во второй восьмёрке, но они опровергли эти прогнозы. Если бы ЦСКА не упустил победу над «Уфой» и не потерял ещё несколько очков, то мог бы побороться и за серебро, но молодым футболистам свойственна нестабильность.

В позапрошлом чемпионате сильнее всех был «Локомотив», а в прошлом удача и мастерство оказались на стороне «Зенита». Плюс ещё сказался тот факт, что у питерцев большая скамейка: им хватило футболистов, чтобы грамотно распределить между ними игровое время на весь сезон. Если кто-то в «Зените» получал травму или терял форму, то его меняли в основном составе спокойно и безболезненно. Огромную пользу питерцам принесло и приобретение Азмуна, который забивал весной практически в каждом матче. 

Я очень рад за Сергея Семака, честь ему и хвала. Хотя многие вначале скептически относились к его назначению, он настойчиво шёл к своей цели и сделал «Зенит» чемпионом.

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