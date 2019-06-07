ГлавнаяНовости

Шунин: «Я веду переговоры о новом контракте с „Динамо“»

сегодня, 08:39

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем будущем в клубе.

Мой контракт заканчивается в конце июня, лично у меня такое впервые в карьере. Раньше я всегда продлевал соглашение как минимум за год до его окончания. У всех разные ситуации, но при этом все ждут какого-то решения и не понимают, как сложится их дальнейшая карьера. Я со свой стороны постарался отключиться от контрактных дел и думать только о футболе. Понимал, что никак не могу повлиять на ситуацию с продлением. Когда идет смена руководства, неизвестно вообще ничье будущее в клубе: ни тренерского штаба, ни трети состава. Надо было хорошо играть, а дальше будь что будет.  

Я веду переговоры о новом соглашении. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, всё закончится хорошо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Веретенников: «„Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
Сегодня, 08:44 Комментарии0
Веретенников: «Сборная России попала в достаточно непредсказуемую группу»
Сегодня, 08:31 Комментарии1
Мутко: «РПЛ нужно двигаться в сторону самоокупаемости»
Сегодня, 08:28 Комментарии4
Быстров: «Галицкий от злости мог и мебель в раздевалке сломать»
Сегодня, 04:33 Комментарии7
Быстров: «Спаллетти игрокам говорил одно, клубу – другое, СМИ – третье»
Сегодня, 02:59 Комментарии6
Быстров: «Я не знаю человека порядочнее Денисова»
Сегодня, 00:56 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   79 / 818
сегодня в 08:41
Хочется контракт побольше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100