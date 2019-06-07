Шунин: «Я веду переговоры о новом контракте с „Динамо“»

Голкипер «Динамо» рассказал о своем будущем в клубе.

Мой контракт заканчивается в конце июня, лично у меня такое впервые в карьере. Раньше я всегда продлевал соглашение как минимум за год до его окончания. У всех разные ситуации, но при этом все ждут какого-то решения и не понимают, как сложится их дальнейшая карьера. Я со свой стороны постарался отключиться от контрактных дел и думать только о футболе. Понимал, что никак не могу повлиять на ситуацию с продлением. Когда идет смена руководства, неизвестно вообще ничье будущее в клубе: ни тренерского штаба, ни трети состава. Надо было хорошо играть, а дальше будь что будет.

Я веду переговоры о новом соглашении. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, всё закончится хорошо.