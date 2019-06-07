Горшков: «Анюков еще может помочь „Зениту“»

Бывший игрок «Зенита» поддержал капитана команды .

Саша все эти годы просто поддерживает свой уровень. В тех матчах, когда тренеры доверяли ему место в составе, Анюков был одним из лучших на поле. За счет чего? Он всегда был бойцом, ответственным за каждый эпизод, профессионалом. Таким и остается, несмотря на возраст.

Нужно ли с ним продлевать контракт? Это прерогатива руководства клуба и Сергея Семака. На мой взгляд, Александр сможет помочь команде. Возможно, не во всех матчах, но в каких-то играх его опыт может пригодиться.