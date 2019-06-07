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Горшков: «Анюков еще может помочь „Зениту“»

сегодня, 10:12

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поддержал капитана команды Александра Анюкова.

Саша все эти годы просто поддерживает свой уровень. В тех матчах, когда тренеры доверяли ему место в составе, Анюков был одним из лучших на поле. За счет чего? Он всегда был бойцом, ответственным за каждый эпизод, профессионалом. Таким и остается, несмотря на возраст.

Нужно ли с ним продлевать контракт? Это прерогатива руководства клуба и Сергея Семака. На мой взгляд, Александр сможет помочь команде. Возможно, не во всех матчах, но в каких-то играх его опыт может пригодиться.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 816
сегодня в 10:18
Анюков - последний, уважаемый футболист в "Зенити".
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   157 / 816
сегодня в 10:13
Зенит доверяет ветеранам и они его не подводят. Это у свиней попользуются и выкинут.
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