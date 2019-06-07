«Урал» расстался с тремя футболистами, Данцев стал тренером

«Урал» по окончании нынешнего сезона покинули защитник Грегор Балажиц (истек контракт), Илья Жигулев (возвращается в «Краснодар» из аренды) и хавбек Анатолий Катрич.
Защитник «Урала» же Александр Данцев решил завершить игровую карьеру и заняться тренерской деятельностью. Он приступит к работе в тренерском штабе молодёжной команды «Урала».
Дорогие болельщики футбольного клуба «Урал»! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении восьми сезонов, что я выходил на поле в майке «Урала»! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в Премьер-Лигу, играли два раза в финале Кубка страны и шесть лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за всё! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК «Урал», только уже в ином качестве!