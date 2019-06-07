«Урал» расстался с тремя футболистами, Данцев стал тренером

«Урал» по окончании нынешнего сезона покинули защитник (истек контракт), (возвращается в «Краснодар» из аренды) и хавбек .

Защитник «Урала» же решил завершить игровую карьеру и заняться тренерской деятельностью. Он приступит к работе в тренерском штабе молодёжной команды «Урала».