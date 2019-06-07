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«Урал» расстался с тремя футболистами, Данцев стал тренером

сегодня, 15:46

«Урал» по окончании нынешнего сезона покинули защитник Грегор Балажиц (истек контракт), Илья Жигулев (возвращается в «Краснодар» из аренды) и хавбек Анатолий Катрич.

Защитник «Урала» же Александр Данцев решил завершить игровую карьеру и заняться тренерской деятельностью. Он приступит к работе в тренерском штабе молодёжной команды «Урала».

Дорогие болельщики футбольного клуба «Урал»! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении восьми сезонов, что я выходил на поле в майке «Урала»! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в Премьер-Лигу, играли два раза в финале Кубка страны и шесть лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за всё! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК «Урал», только уже в ином качестве!

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 809
сегодня в 16:06
Первый гол в основе забил за РСМ чуть ли не в семнадцать лет, но на родине почему то не сложилось.
Brutalny
Brutalny
   464 / 809
сегодня в 15:53
В Зените Заболотного можно арендовать, спартаку он настучит, а что еще надо.
ДСА
ДСА
   57 / 809
сегодня в 15:49
Не самые серьезные изменения в составе.
Sargent
Sargent
   422 / 809
сегодня в 15:48
Удачи Уралу!
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