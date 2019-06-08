Серехидо: «Россия может быть почти полностью исключена из новой ЛЧ»

232 команды Ассоциации европейских клубов (ECA) этой весной получили документ, в котором представлена схема нового формата Лиги чемпионов. Её разработал президент ECA, глава «Ювентуса» Андреа Аньелли. Эту схему поддерживает президент УЕФА Александер Чеферин. Клубам предложили обдумать новый формат до середины июня, когда члены ECA соберутся на Мальте для детального обсуждения.
Ранее стало известно, что, по новому формату, с 2024 года 32 клуба на групповом этапе будут разбиты не на восемь групп, а на четыре – по восемь команд. Каждый участник ЛЧ сыграет минимум 14 матчей. При этом шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон.
Официальный представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо рассказал о позиции противников этой реформы, которые собрались в мае в Мадриде (224 клуба) на закрытой встрече.
Национальные чемпионаты – это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг. Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой Лиги чемпионов только для «лучших клубов» вызовет ещё больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. По мере того как всё больше телевизионных денег уйдёт от национальных соревнований для финансирования Лиги чемпионов, ещё больше будут страдать внутренние первенства. Кроме того, более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет Лиге чемпионов, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона.
Европейский футбол не может пойти по пути баскетбольной Евролиги, где львиная доля участников выступает в турнире вне зависимости от места в национальном чемпионате.
В плюсе будут только гранды чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто.
Все для богатеньких, а остальные перебьются?!?
Все для богатеньких, а остальные перебьются?!?