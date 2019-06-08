Серехидо: «Россия может быть почти полностью исключена из новой ЛЧ»

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232 команды Ассоциации европейских клубов ( ECA ) этой весной получили документ, в котором представлена схема нового формата Лиги чемпионов. Её разработал президент ECA , глава «Ювентуса» Андреа Аньелли. Эту схему поддерживает президент УЕФА Александер Чеферин. Клубам предложили обдумать новый формат до середины июня, когда члены ECA соберутся на Мальте для детального обсуждения.

Ранее стало известно, что, по новому формату, с 2024 года 32 клуба на групповом этапе будут разбиты не на восемь групп, а на четыре – по восемь команд. Каждый участник ЛЧ сыграет минимум 14 матчей. При этом шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон.

Официальный представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо рассказал о позиции противников этой реформы, которые собрались в мае в Мадриде (224 клуба) на закрытой встрече.