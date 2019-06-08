Президент «Аталанты»: «Иличич останется. Буффон в клуб не перейдет»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что полузащитник останется в клубе, и опроверг информацию о том, что в команду может перейти 41-летний голкипер .

Иличич останется в Бергамо, как и остальные лучшие игроки. Мы строим команду, которая может впечатлить в Лиге чемпионов и в Серии А.

Буффон - экстраординарный футболист, а также мой друг. Я его крепко обнимаю, но мы продолжим идти дальше с Пьерлуиджи Голлини.

Мы стали визитной карточкой города Бергамо и надеемся продолжать в том же духе.