Президент «Аталанты»: «Иличич останется. Буффон в клуб не перейдет»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что полузащитник Йосип Иличич останется в клубе, и опроверг информацию о том, что в команду может перейти 41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон.
Иличич останется в Бергамо, как и остальные лучшие игроки. Мы строим команду, которая может впечатлить в Лиге чемпионов и в Серии А.
Буффон - экстраординарный футболист, а также мой друг. Я его крепко обнимаю, но мы продолжим идти дальше с Пьерлуиджи Голлини.
Мы стали визитной карточкой города Бергамо и надеемся продолжать в том же духе.
Ходили слухи, что Иличич может перейти в «Наполи».