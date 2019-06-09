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Стрепетов: «Анюков и Жирков заслужили новые контракты»

сегодня, 08:54

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов считает, что «Зениту» следует продлить контракты с Юрием Жирковым и Александром Анюковым.

Эти люди своей преданностью футболу и «Зениту» заслужили годовой контракт. Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны. Сейчас он в каких-то моментах заставляет себя двигаться. Только даже у такого Анюкова более молодые футболисты конкуренцию за место в составе выиграть не смогли.

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Все комментарии
kastites
kastites
   174 / 762
сегодня в 11:53
Верно говорит
beefs
beefs
   106 / 762
сегодня в 10:53
Последние могикане...
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 10:46
Читаешь, таких как Стрепетов и задаешься мыслью, люди для чего подобное говорят и пишут, Вы, что хотите сделать из Зенита «дом престарелых»?
Если сам Стрепетов говорит нам – «Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны», тогда вопрос, что кто-то должен будет в матче ЛЧ подойти к сопернику и сказать «слышишь, дружище, ты пока не атакуй по этой бровке, у нас господин Анюков взял 20 минутную передышку»!
Конкуренцию не смогли выиграть, кто и где?
В клубе – это вопрос!
И ГЛАВНОЕ, ЧТО АНЮКОВ ЗАСТАВЛЯЛ СЕБЯ ДВИГАТЬСЯ!!!!!!
ПОЭТОМУ ГОСПОДИН СТРЕПЕТОВ ВЫ ИЗРЕКЛИ ТАКУЮ БРЕДЯТИНУ!!!!!


P.S. Михаил Бирюков не менее предан Зениту, может тоже на годик контракт?
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 10:30
Жалко "Зенит".
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   128 / 762
сегодня в 10:18
Zenit_84
Сегодня 06:32
Жирков тоже дееспособный


А ты в футболе разбираешься?
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 762
сегодня в 09:32
Жирков тоже дееспособный
drug01
drug01
   83 / 762
сегодня в 09:30
Старая гвардия не подведёт?
GreeM
GreeM
   145 / 762
сегодня в 09:23
Ветераны, достойные похвалы.
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 09:15
АНЮКОВ - ПОСЛЕНИЙ . ПЕРЕД КЕМ МОЖНО СНЯТЬ ШЛЯПУ В "Зенити".
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 762
сегодня в 09:14
Обоим пора закругляться. Особо Жиркову.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 762
сегодня в 09:05
Решение будет принято исключительно исходя из желаний и готовности самих игроков....
Как видим из коммента ниже...здесь не выгоняют ветеранов придумывая глупые аббревиатуры "по обоюдному решению сторон".....
Boxert
Boxert
   48 / 762
сегодня в 08:59
Они же не у свиней играют, там ветеранов вышвыривают вон.
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