Стрепетов: «Анюков и Жирков заслужили новые контракты»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов считает, что «Зениту» следует продлить контракты с Юрием Жирковым и Александром Анюковым.
Эти люди своей преданностью футболу и «Зениту» заслужили годовой контракт. Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны. Сейчас он в каких-то моментах заставляет себя двигаться. Только даже у такого Анюкова более молодые футболисты конкуренцию за место в составе выиграть не смогли.
Если сам Стрепетов говорит нам – «Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны», тогда вопрос, что кто-то должен будет в матче ЛЧ подойти к сопернику и сказать «слышишь, дружище, ты пока не атакуй по этой бровке, у нас господин Анюков взял 20 минутную передышку»!
Конкуренцию не смогли выиграть, кто и где?
В клубе – это вопрос!
И ГЛАВНОЕ, ЧТО АНЮКОВ ЗАСТАВЛЯЛ СЕБЯ ДВИГАТЬСЯ!!!!!!
ПОЭТОМУ ГОСПОДИН СТРЕПЕТОВ ВЫ ИЗРЕКЛИ ТАКУЮ БРЕДЯТИНУ!!!!!
P.S. Михаил Бирюков не менее предан Зениту, может тоже на годик контракт?
Если сам Стрепетов говорит нам – «Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны», тогда вопрос, что кто-то должен будет в матче ЛЧ подойти к сопернику и сказать «слышишь, дружище, ты пока не атакуй по этой бровке, у нас господин Анюков взял 20 минутную передышку»!
Конкуренцию не смогли выиграть, кто и где?
В клубе – это вопрос!
И ГЛАВНОЕ, ЧТО АНЮКОВ ЗАСТАВЛЯЛ СЕБЯ ДВИГАТЬСЯ!!!!!!
ПОЭТОМУ ГОСПОДИН СТРЕПЕТОВ ВЫ ИЗРЕКЛИ ТАКУЮ БРЕДЯТИНУ!!!!!
P.S. Михаил Бирюков не менее предан Зениту, может тоже на годик контракт?
Сегодня 06:32
Жирков тоже дееспособный
А ты в футболе разбираешься?
Сегодня 06:32
Жирков тоже дееспособный
А ты в футболе разбираешься?
Как видим из коммента ниже...здесь не выгоняют ветеранов придумывая глупые аббревиатуры "по обоюдному решению сторон".....
Как видим из коммента ниже...здесь не выгоняют ветеранов придумывая глупые аббревиатуры "по обоюдному решению сторон".....