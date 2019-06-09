Стрепетов: «Анюков и Жирков заслужили новые контракты»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов считает, что «Зениту» следует продлить контракты с и .

Эти люди своей преданностью футболу и «Зениту» заслужили годовой контракт. Конечно, Анюков уже не может прикрывать всю бровку, как это он делал в лучшие свои сезоны. Сейчас он в каких-то моментах заставляет себя двигаться. Только даже у такого Анюкова более молодые футболисты конкуренцию за место в составе выиграть не смогли.