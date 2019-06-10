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Ганчаренко рассказал, как делил съемную квартиру с Кононовым

сегодня, 09:42

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о знакомстве с нынешним рулевым «Спартака» Олегом Кононовым. Ганчаренко и Кононов жили в одной съемной квартире во времена выступлений за БАТЭ.

Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?». Конечно, найдётся, какие вопросы. Олег и подселился к нам. 

Уживались абсолютно нормально. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось всё успеть – девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроём в съёмной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: «Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и скажу Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу играть. Нет здоровья». 

Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим. 

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Kresi frok
   65 / 747
сегодня в 12:38
У белорусов воспитание хорошее, культура общения и гостеприимство, ни то что в расии, срань одно да хамство со всех сторон!
Надо умудриться , что бы в одном предложении сделать 2 ошибки. Русский язык хромает ни только на две ноги, но и на голову.)))).
Сп62
Сп62
   401 / 747
сегодня в 12:32
Мы ещё себя покажем. Дайте срок.
Don trambon
Don trambon ответил makkie
   101 / 747
сегодня в 12:06
Выходит Ганчаренко был маменькиным сынком, разве что сопли за ним не подтирали. Хотя нет, сейчас Гинер подтирает... как за всеми тренерами цска в его эпоху 😂
Ну во вью указан ещё и Юрий. Подмяли под себя пиджака, а теперь федун подминает(

Ждём от пиджака слова: «Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и скажу федуну, что больше не могу и не хочу тренеровать. Нет нервов в этом участвовать».
Beekeeper
Beekeeper ответил Kresi frok
сегодня в 11:47
У белорусов воспитание хорошее, культура общения и гостеприимство, ни то что в расии, срань одно да хамство со всех сторон!
Если ты не был в России то откуда тебе знать о гостеприимстве? Или ты про тех что Москвичами зовут? так они сами приехали из той же Беларуси и Хохляндии и теперь выкаблучиваются...
makkie
makkie ответил Don trambon
   11 / 747
сегодня в 11:47
Бугага. Пиджак и в бытность был учкой Гоначаренко, суп варил, квартиру убирал, ничего с тех пор не изменилось) Всё так же под Гончаренко ходит. гыгыгы стыдно за спартачей.
Выходит Ганчаренко был маменькиным сынком, разве что сопли за ним не подтирали.
Хотя нет, сейчас Гинер подтирает... как за всеми тренерами цска в его эпоху 😂
mangoх12
mangoх12
   72 / 747
сегодня в 11:36
Обоих - чемодан , вокзал, картошка
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:03
забавно
Kresi frok
Kresi frok
   193 / 747
сегодня в 10:41
У белорусов воспитание хорошее, культура общения и гостеприимство, ни то что в расии, срань одно да хамство со всех сторон!
mihaluch
mihaluch
   48 / 747
сегодня в 10:34
Но не рассказал как к ним приезжал Филипп Киркоров,ясно зачем.
Don trambon
Don trambon
   101 / 747
сегодня в 09:47
Бугага. Пиджак и в бытность был учкой Гоначаренко, суп варил, квартиру убирал, ничего с тех пор не изменилось) Всё так же под Гончаренко ходит. гыгыгы

стыдно за спартачей.
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