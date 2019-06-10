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Ганчаренко: «Хотелось бы еще двух новичков в ЦСКА»

сегодня, 08:52

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, сколько новичков он хотел бы увидеть в составе «армейцев» летом.

Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит. Ситуация не критическая.

Сколько сильных новичков нужно для полного счастья? Блюдечко с голубой каёмочкой (улыбается). Сколько там Куравлёв сразу выпалил в «Золотом телёнке», чтобы Остап ему отстегнул? По максимуму хотелось бы двух игроков ещё. У нас сейчас в кои-то веки на тренировке было больше 20 футболистов – 21, а моментами даже 22. Для ЦСКА это очень хорошая цифра. Вопрос в качестве. Если кто-то придёт, то эти люди должны быть сильнее тех, кто есть.

Напомним, что в 1-м туре следующего сезона РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   65 / 747
сегодня в 11:47
Хорошо бы опорника типа Понтуса. ИМХО.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 747
сегодня в 11:29
В среднюю линию нужен игрок типа Головина! Обляков с Ахметовым пока на лидеров явно не тянут!
Palex
Palex ответил LOpp
   120 / 747
сегодня в 11:10
Так трясите эту пальму, тема то ваша.
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:09
говорят, при голодании организм мобилизует все внутренние резервы
cska plus
cska plus
   27 / 747
сегодня в 10:06
Нам нужен лидер, заводило на поле, такой как Алан, и нападающего одного хорошего, уход Бекао не очень скажется на игре обороны а вот если Никола уйдёт то это будет ощутимая потеря, поэтому надо быть готовым.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   37 / 747
сегодня в 09:34
На пальме ещё много игроков
Свиньям виднее
drug01
drug01
   92 / 747
сегодня в 09:28
Если тренер говорит значит надо!
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   101 / 747
сегодня в 09:28
На пальме ещё много игроков
к сожалению пальмы оккупированы пиджаком и федуном( федун трясёт, пиджак отбирает.
LOpp
LOpp
   18 / 747
сегодня в 09:17
На пальме ещё много игроков
STVA 1
STVA 1
   42 / 747
сегодня в 08:53
Не факт , что купят .
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