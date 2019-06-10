Ганчаренко: «Хотелось бы еще двух новичков в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА рассказал, сколько новичков он хотел бы увидеть в составе «армейцев» летом.

Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит. Ситуация не критическая.