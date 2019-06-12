Де Брюйне: «Здорово, что у нас уже 12 очков»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии прокомментировал победу над Шотландией (3:0) в матче квалификации ЧЕ -2020.

Эта игра немного напоминала матч с Казахстаном. Мы знали, что нам будет трудно взломать оборону соперника. Но мы сохраняли терпение и в итоге провели хороший матч и заслужили победу.

Мы знали, что должны сделать. Здорово, что у нас уже 12 очков. Мы вернёмся к матчам за сборную в сентябре и постараемся максимально приблизить нас к финальной стадии. Это может очень пригодиться в поздней части сезона.