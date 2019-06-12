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Де Брюйне: «Здорово, что у нас уже 12 очков»

сегодня, 07:08
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над Шотландией (3:0) в матче квалификации ЧЕ-2020.

Эта игра немного напоминала матч с Казахстаном. Мы знали, что нам будет трудно взломать оборону соперника. Но мы сохраняли терпение и в итоге провели хороший матч и заслужили победу.

Мы знали, что должны сделать. Здорово, что у нас уже 12 очков. Мы вернёмся к матчам за сборную в сентябре и постараемся максимально приблизить нас к финальной стадии. Это может очень пригодиться в поздней части сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   34 / 759
сегодня в 08:15
Странно было бы , если бы в такой группе меньше было .
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   14 / 759
сегодня в 07:38
Группа слабая попалась.
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